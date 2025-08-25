Feira Gastronômica “Pimenta Sabor” valoriza cultura local e impulsiona pequenos negócios

Publicada em 25/08/2025 às 15h33
A Feira Gastronômica “Pimenta Sabor” é uma iniciativa que busca promover os empreendimentos locais do setor de alimentação durante a tradicional Feira Agropecuária do município. A feira será realizada do dia 2 a 6 de setembro, no Parque de Exposições Sebastião Franco da Rocha, em Pimenta Bueno (RO).
O evento reunirá 11 empreendedores locais do segmento gastronômico, que terão a oportunidade de exibir e comercializar seus produtos e serviços, aproximando o público da diversidade culinária da região. Além de fomentar o empreendedorismo, a feira reforça a valorização da cultura local por meio da gastronomia e incentiva a integração entre chefs, empreendedores e visitantes.
A proposta é consolidar o setor gastronômico de Pimenta Bueno e região, fortalecer a identidade culinária local e estimular o turismo cultural. A programação contará com experiências gastronômicas acessíveis ao público, palestras, ações educativas e atividades voltadas à inclusão financeira e à capacitação da mão de obra do setor.
A “Pimenta Sabor” surge como resposta à necessidade de incentivar pequenos negócios de alimentação, funcionando como uma vitrine estratégica para novos empreendimentos e oportunidades de formalização. Além de movimentar a economia, o evento busca promover o consumo consciente de produtos locais, estimular a economia criativa e gerar impacto social positivo.
A iniciativa beneficiará principalmente MEIs e microempresas do setor de alimentação, incluindo bares, lanchonetes e restaurantes, mas também impactará positivamente o público em geral, visitantes de outras regiões e toda a cadeia de turismo e serviços.
Realizada pelo Sebrae em Rondônia, em parceria com a Associação Rural e o Sicoob Credip, a Feira Gastronômica “Pimenta Sabor” se consolida como um espaço de cultura, lazer, negócios e inovação, reforçando o papel estratégico da gastronomia como motor de desenvolvimento econômico e social em Pimenta Bueno e região.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!