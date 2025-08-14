Família Asfaltão entrega sinopse aos compositores e compositoras

Publicada em 14/08/2025 às 13h50
A entrega será nesta quinta-feira, a partir das 18hs, no Bar do Calixto.
Sempre confiante e seguindo com sua missão, em maio, a Família Asfaltão escolheu seu tema de enredo para o Desfile das Escolas de Samba para o carnaval de 2026.
A escola irá para a avenida com o tema: "OS OLHOS DA MATA... A TUDO ESPIAR, VER E CUIDAR, ANTES DA TREVA!", de autoria de Altair do Santos o Tatá e Oscar Knigtz.
O passo seguinte, entrega da sinopse deste tema aos compositores e compositoras, será nesta quinta-feira, dia 14 de agosto.
Este ato acontecerá no Bar do Calixto, no dia em que acontece o Projeto Quinta da Santa, nascido pelas mãos do saudoso Poeta Mávilo Melo e seus parceiros, a mais de 30 anos de história, que como sempre, desde sua origem, prima por apresentar samba de raiz. Este é apenas um de outros projetos rolam neste reduto do samba, por isso, é Patrimonio Cultural de Natureza Imaterial.
Esta será uma quinta-feira especial e em dose tripla, compreendendo a seguinte programação:
18hs, um som leve e descontraído com Waldison Pinheiro, seguido da entrega da sinopse e a grande homenagem ao hoje saudoso poeta Arlindo Cruz, “pois o samba marca como um giz, é eterno porque é raíz...”
