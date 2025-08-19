Ezequiel Neiva anuncia obra em estacionamento para melhorar infraestrutura em Colorado do Oeste

Publicada em 19/08/2025 às 14h57
Ezequiel Neiva tem atuado em diversas áreas em Colorado do Oeste (Foto: Alexandre Almeida)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou um investimento de R$ 309 mil para a construção de um estacionamento na rua Paulo de Assis Ribeiro, entre as ruas Helicônia e Acácia, em Colorado do Oeste. A iniciativa tem como objetivo melhorar a infraestrutura urbana e suprir a crescente demanda por vagas de estacionamento na região. O recurso foi destinado após solicitação dos vereadores Buzanello (PSD), Fabão (Podemos) e Gilmar da Obra (PSD).
A localidade é marcada por uma grande concentração de veículos, especialmente nos dias de culto, quando a movimentação nas igrejas aumenta significativamente. Esse fluxo intenso tem gerado dificuldades para o estacionamento e, consequentemente, transtornos aos moradores. “Estamos investindo para garantir que a população possa contar com um espaço organizado e seguro para estacionar, facilitando o acesso aos locais de culto e convivência social”, afirmou o deputado Ezequiel Neiva.
Além da questão prática, o deputado destacou que o projeto busca promover maior comodidade para os moradores do município. “Acreditamos que oferecer infraestrutura adequada faz toda a diferença na qualidade de vida das pessoas. Um estacionamento bem estruturado contribui para o conforto de quem frequenta a igreja e para a organização do bairro como um todo”, explicou.
Outro ponto ressaltado pelo parlamentar é a questão da segurança. Com o novo estacionamento, será possível minimizar riscos de acidentes causados por veículos estacionados de forma irregular, além de melhorar o fluxo de trânsito na região. “Queremos garantir que todos possam se deslocar com tranquilidade e segurança, evitando situações que possam colocar em risco a integridade das pessoas e do patrimônio público”, acrescentou Ezequiel Neiva.
Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO
Comentários
Seja o primeiro a comentar!