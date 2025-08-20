Exército de Israel diz que iniciou primeira fase de tomada da Cidade de Gaza e que já controla arredores da cidade

Publicada em 20/08/2025 às 15h40
O Exército israelense iniciou os "primeiros estágios" da tomada da Cidade de Gaza, a mais populosa da Faixa de Gaza e já controla os arredores do local, anunciou o porta-voz Effie Defrin nesta quarta-feira (20).
A tomada da cidade, que prevê uma ampla operação terrestre com tanques, soldados e intensos bombardeios, integra plano para captura total do território palestino aprovado pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no início de agosto, e vem sendo preparado pelas Forças Armadas desde então.
Também nesta quarta-feira, o gabinete do Netanyahu ordenou ao Exército a "redução dos prazos" para assumir o controle de redutos do Hamas e derrotar o grupo terrorista palestino. O comunicado do governo, no entanto, não especificou quais são as novas datas.
Segundo Defrin, a nova ofensiva entrou em seus "primeiros estágios" após um confronto com o grupo terrorista Hamas, porém não deu mais detalhes. Israel ainda se prepara para lançar a ofensiva com força total, e para isso convocou outros 60 mil reservistas nesta quarta.
A operação militar na Cidade de Gaza e seus arredores será "progressiva, precisa e seletiva", explicou um comandante militar israelense nesta quarta. "Alguns destes locais são zonas nas quais não operamos anteriormente, onde o Hamas ainda mantém capacidade militar", detalhou. A operação "vai continuar até 2026", antecipou a rádio militar.
Há alguns dias, a Cidade de Gaza vem sendo alvo de intensos bombardeios, a exemplo dos bairros de Zeitun e Al Sabra, atingidos nas últimas horas, segundo relatos os moradores a agências de notícias.
A tomada total e gradual de Gaza ocorre após o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses, o tenente-general Eyal Zamir, ter discordado de Netanyahu sobre qual seria o próximo passo para buscar a vitória total contra o Hamas.
Zamir tinha receios de que uma investida expandida contra a Cidade de Gaza colocaria em perigo as vidas dos reféns que ainda estão sob poder do Hamas, porém, disse na semana passada que governo e Exército estão unidos em prol do objetivo.
O governo Netanyahu não disse, até a última atualização desta reportagem, explicitamente quando as tropas israelenses vão entrar de forma mais ampla na Cidade de Gaza. Mais de um milhão de palestinos estão refugiados na cidade, em campos de tendas, e muitos deles chegaram à cidade após serem deslocados pela guerra entre Israel e Hamas, iniciada em outubro de 2023.
Os planos israelenses de expandir a guerra em Gaza após 22 meses de combates e mais de 61 mil mortos provocaram críticas internacionais e forte oposição interna. Dias depois, Israel virou alvo de mais críticas por ter matado seis jornalistas que atuavam na Faixa de Gaza, cinco deles funcionários da rede de TV árabe Al Jazeera.
Especialistas alertaram para o risco de fome generalizada em Gaza, onde Israel restringiu drasticamente a entrada de ajuda humanitária e distribui comida de forma controlada e desigual pelo território palestino.
Enquanto isso, os mediadores Egito e Catar esperam uma resposta oficial de Israel a uma proposta de cessar-fogo de 60 dias aprovada nesta semana pelo Hamas, que concordou em libertar metade dos reféns restantes. O gabinete de Netanyahu, no entanto, exigiu a libertação de todos os reféns, e não dá sinais de que queira implementar uma trégua no conflito.
O ataque do Hamas em outubro de 2023, que desencadeou a guerra, provocou a morte de 1.219 pessoas, segundo um balanço da agência de notícias AFP baseado em números oficiais. A ofensiva israelense matou mais de 61.500 palestinos, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.
