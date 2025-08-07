ENTREVISTA

Everton Leoni revela convite para ser vice de Ivo Cassol e avalia cenário político em Rondônia

Empresário da comunicação afirma que ex-governador o sondou novamente para compor chapa, mesmo ainda inelegível; entrevista também aborda bastidores da imprensa, críticas à bancada federal e análises sobre as eleições de 2026