ENTREVISTA

“Eu nunca votei nele”, diz presidente da OAB de Rondônia ao defender Bolsonaro e criticar o STF e Alexandre de Moraes

Márcio Nogueira afirma que a Justiça Eleitoral “esgarçou” conceito de abuso de poder político, questiona cassação do ex-presidente e defende que Supremo recuse casos de natureza política