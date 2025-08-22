Estudo preliminar do Ecossistema de Inovação de Cacoal será entregue nesta terça

Publicada em 22/08/2025 às 17h01
O Sebrae em Rondônia promoveu um debate a respeito do desenvolvimento da inovação e tecnologia na região de Cacoal. Trata-se do Ecossistema Local de Inovação de Cacoal (ELI), iniciado este ano, envolvendo diversos parceiros, com o objetivo de mapear, planejar e fortalecer o ambiente de inovação e empreendedorismo no município.
Nesta terça (26), haverá a entrega do estudo preliminar do ELI, no escritório regional do Sebrae de Cacoal, a partir das 8h, durante reunião do ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cacoal (Comdec).
Ao longo de todo o processo, foram realizados três encontros, realizados nas datas 14 de maio, 16 de junho e 14 de julho, envolvendo representantes do setor público, privado, acadêmico e sociedade civil. Participaram ativamente entidades como a Prefeitura Municipal, vereadores, CDL, Conselho Deliberativo do Sebrae, UNIR, universidades particulares, Senar, Senai, Senac, além de empresários locais, donos de startups e outras secretarias municipais.
Na próxima terça, o encontro de encerramento terá como foco a apresentação dos resultados consolidados e a definição de diretrizes estratégicas para os próximos passos do ecossistema.
O apoio do Sebrae ao Ecossistema Local de Inovação é fundamental porque garante a articulação entre os diferentes atores envolvidos, como poder público, instituições de ensino, empresários e sociedade civil, criando um ambiente propício para a geração de ideias e soluções inovadoras para Cacoal e região.
Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, este é mais um passo dado pelo Sebrae em Rondônia e grandes parceiros, consolidando a inovação na região como alternativa de desenvolvimento:
“Uma iniciativa com vários entes que vislumbram alternativas para modelos de desenvolvimento que incluam a pauta ESG, por exemplo, que possam oportunizar o desenvolvimento à luz da sustentabilidade e, o mais importante, participativo, inclusivo e exequível. Parabéns aos parceiros que entenderam a relevância do tema, junto com o Sebrae”, disse ele.
Além de organizar e mobilizar as entidades participantes, o Sebrae investiu na contratação de uma consultoria especializada, com foco na capacitação de gestores municipais sobre as leis de inovação. Tal suporte técnico trouxe maior segurança jurídica, clareza estratégica e preparo para que o município avance de forma estruturada na implementação de políticas públicas de inovação. Dessa forma, o Sebrae não apenas fortalece o empreendedorismo local, mas também contribui para a consolidação de Cacoal como referência em inovação na região.
