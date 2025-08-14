Escolas móveis do governo geram oportunidades em vários municípios

Publicada em 14/08/2025 às 11h13
O governo de Rondônia possui seis escolas móveis que circulam pelo estado promovendo capacitação gratuita, e são temáticas: Panificação e Confeitaria; Imagem Pessoal; Máquinas Agrícolas; Frigorífico e Piscicultura; Mecânica de Motocicletas; e Informática. Elas têm alta tecnologia e são exemplo de inovação bem-sucedida de descentralização da educação profissional na Amazônia Legal. As inscrições para os cursos por meio das escolas móveis ocorrem através do site do Idep, no Portal do governo de Rondônia.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que as escolas móveis surgiram do desejo do governo do estado de fortalecer a educação profissional nos 52 municípios, com cursos gratuitos de acordo com o perfil econômico de cada cidade, e com uma estrutura itinerante de alta qualidade. “Com o suporte do governo de Rondônia, a população tem acesso gratuito aos cursos profissionalizantes em todos os municípios, aprendem as profissões que têm oportunidades no mercado de trabalho rondoniense, e isso tem feito a diferença no desenvolvimento do estado que tem a segunda menor taxa de desemprego do Brasil.”
Desde 2021 até julho de 2025, já foram ofertadas mais de 6 mil matrículas nos municípios por meio das escolas móveis do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) no estado. A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, destacou a contribuição delas para o progresso do estado. “A educação profissional no estado deu um salto com as escolas móveis, que são estruturas de alta qualidade, compostas de tecnologia moderna, permitindo ao Idep percorrer os municípios levando oportunidade de uma vida melhor para todos que aproveitam a chance de se tornarem profissionais diferenciados e até empreendedores através do conhecimento que recebem.”
DIFERENCIAL
O Idep era composto apenas por unidades fixas: o Centec Abaitará, em Pimenta Bueno e a Escola Técnica Estadual (Etec), em Porto Velho. Em 2021, foram adquiridas as quatro primeiras unidades móveis: Panificação e Confeitaria; Imagem Pessoal; Máquinas Agrícolas; e Frigorífico e Piscicultura, com investimentos de mais de R$ 9 milhões do governo de Rondônia; e em 2024, foram adquiridas mais duas: Mecânica de Motocicletas; e Informática, com investimentos de mais de R$ 4,6 milhões.
EM EVIDÊNCIA
O sucesso das escolas móveis é tanto que o governo de Rondônia foi convidado pela Secretaria de Educação Profissional Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação (MEC) para apresentá-las como case de sucesso da descentralização da educação profissional na Amazônia Legal, na Alemanha. As escolas móveis oferecem cursos gratuitos nos eixos Estratégicos de Ambiente, Saúde e Segurança; Controle e Processos Industriais; Hospitalidade e Lazer; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Militar; Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; Apoio Educacional; e Gestão de Negócios.
OPORTUNIDADES
Somente em 2025, de janeiro a julho, foram ofertadas mais de 11 mil matrículas em todas unidades do Idep, das quais 690 delas, foram por meio das escolas móveis, nos seguintes cursos:
Operador de computador – Porto Velho;
Autocad – Porto Velho;
Boas práticas de fabricação – Porto Velho;
Injeção eletrônica – Porto Velho;
Mecânica de motocicletas – Porto Velho;
Manutenção de máquinas agrícolas – Mirante da Serra;
Automaquiagem – Ji-Paraná;
Massagem para os pés – Ji-Paraná;
Design de sobrancelhas – Ji-Paraná;
Tranças – Ji-Paraná;
Automaquiagem – Guajará-Mirim;
Design de sobrancelhas – Guajará-Mirim;
Tranças – Guajará-Mirim;
Pão artesanal – Guajará-Mirim;
Pão caseiro – Guajará-Mirim;
Pão de sanduíche – Guajará-Mirim;
Pão salgado – Guajará-Mirim;
