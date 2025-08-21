Escolas da rede municipal de Jaru adere a programa que valoriza e estimula a cultura étnico-racial

Publicada em 21/08/2025 às 14h28
A Secretaria Municipal de Educação de Jaru – Semed aderiu à Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola – PNEERQ, e vem promovendo ações que valorizam a cultura étnico-racial em todas as escolas da rede municipal de ensino.
Entre as atividades, estão projetos interdisciplinares, rodas de conversa, produção de materiais didáticos e atividades culturais que estimulem os alunos a refletir sobre assuntos como diversidade, pertencimento e respeito às diferentes culturas presentes na sociedade brasileira.
A secretária de educação, Cleide Gonçalves Leite Prates, destacou que as ações fazem parte de uma política pública permanente, que será executada ao longo de todo o ano letivo. “É essencial que nossas crianças se reconheçam em suas histórias e em personagens que representem sua cultura e raízes, fortalecendo assim a identidade e autoestima de cada um”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!