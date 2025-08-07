Escola Nair Barros inaugura novcos espaços com apoio do município e do Governo

Publicada em 07/08/2025 às 08h41
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), entregou oficialmente nesta semana importantes melhorias na infraestrutura da Escola Municipal Nair Barros. A cerimônia de inauguração contou com a presença da prefeita Marcilene Rodrigues, da secretária de Educação, Anglizei Nascimento, do diretor da escola, Roberto de Souza, e do secretário executivo regional de Governo, José Moura.
Fori inaugurada uma nova sala de aula, uma biblioteca, uma sala de informática e novos blocos de banheiros, ampliando a estrutura da escola e fortalecendo o ambiente de ensino. As melhorias foram viabilizadas por meio de parceria entre o município e o Governo do Estado de Rondônia.
Durante o evento, as autoridades destacaram o impacto positivo das obras na formação dos estudantes e reafirmaram o compromisso com a educação pública de qualidade. Após o descerramento da placa, os participantes visitaram os novos espaços da escola e participaram de um momento de confraternização com a comunidade escolar.
