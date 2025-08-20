Equipe de Vigilância e Repressão da DRF Porto Velho apreende quase 1 milhão de reais em pneus

Publicada em 20/08/2025 às 11h17
Nesta quarta (19), a Equipe de Repressão da Delegacia da Receita Federal de Porto Velho/RO, após análise de documentos fiscais de uma carga com origem a cidade de Manaus/AM, e com destino a cidade de Anápolis/GO, em que constava uma empresa de pneus remold, logrou êxito em encontrar diversos pneus estrangeiros que não foram regularmente autorizados a saírem da Zona Franca de Manaus, sujeitando o infrator a penalidade de perdimento, conforme Regulamento Aduaneiro.
Pneus remoldsão pneus usados que passam por um processo de restauração, onde a banda de rodagem e as laterais são substituídas por novas camadas de borracha, mantendo a carcaça original.
Foram apreendidos aproximadamente 1700 pneus estrangeiros de diversas marcas para carros baixos e camionetes. Essa quantidade soma um valor de aproximadamente 800.000 reais em valor de mercado dos bens.
Para garantir que os benefícios fiscais sejam utilizados corretamente, a saída de mercadorias da Zona Franca de Manaus é controlada e deve passar pelas devidas fiscalizações.
Além do prejuízo estimado aos cofres públicos pela sonegação de impostos, a operação também tem como objetivo proteger a indústria nacional, combater a concorrência desleal e preservar empregos no setor.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!