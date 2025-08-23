Equipamentos de proteção individual chegam aos catadores de materiais recicláveis de Rolim de Moura e Pimenta Bueno

Publicada em 23/08/2025 às 10h31
Em sequência ao projeto Rondônia Recicla, que tem por proposta promover a inclusão social, segurança no trabalho e aumento da produtividade dos catadores de materiais recicláveis com o alinhamento da sustentabilidade à economia circular, o governo de Rondônia entregou na quinta-feira (21), por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), mais uma remessa de kits de equipamentos de proteção individual (EPIs) para os profissionais que atuam na coleta seletiva em Rolim de Moura. Desta vez foram 30 catadores beneficiados. Na tarde desta sexta-feira (22), serão contemplados mais 18 trabalhadores do município de Pimenta Bueno.
Essa foi a terceira entrega de EPIs realizada pela Seas. A primeira ocorreu em maio, durante a Rondônia Rural Show Internacional; e a segunda no dia 7 de agosto, em Porto Velho, na Vila Princesa.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou que serão beneficiados no estado pelo menos 2 mil catadores de materiais recicláveis, com base no Edital que está com inscrições abertas até 30 de setembro. “Esses trabalhadores exercem papel fundamental para a diminuição da poluição e preservação do meio ambiente, fazendo a coleta e separação dos materiais recicláveis, evitando que eles sejam destinados a aterros sanitários ou lixões das cidades.”
Para a secretária da Seas, Luana Rocha, a entrega dos equipamentos de proteção individual é uma forma de reconhecer o trabalho que os catadores realizam pela própria sobrevivência, mas que reflete também na vida de muitas pessoas com a prevenção ao meio ambiente. “Pesquisa realizada no estado de Rondônia revelou que esses profissionais trabalhavam em condições precárias e insalubres, realizando a coleta de materiais sem nenhum tipo de proteção individual. A partir daí destacamos a necessidade de distribuir esses equipamentos para que atuem de forma mais digna”, ressaltou.
PARTICIPAÇÃO
Para participar, o catador deve ter a partir de 18 anos, deve estar registrado em associações formais ou cooperativas. Caso seja autônomo, precisa estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) como catador de material reciclável. O investimento total do estado na aquisição dos 2 mil kits foi de R$ 775.180 mil.
COMPOSIÇÃO DO KIT EPI
(6) Máscaras Respiratórias
(1) Avental de PVC Forrado
(1) Abafador de ruído
(1) Protetor Auricular Tipo Concha
(2) Óculos de Segurança
(2) Calças Brim Leve com faixa refletiva
(1) Colete Sinalizador Faixa Refletiva Fluorescente
(1) Camiseta Manga Longa
(1) Botina de Segurança
(2) Luvas Anticorte
(1) Chapéu Árabe com protetor de pescoço
