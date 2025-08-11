Energisa lança nova campanha com 675 prêmios para incentivar adesão ao pagamento via Pix

Publicada em 11/08/2025 às 10h43
O Pix já é a forma de pagamento mais usada pelos clientes da Energisa. Nas nove distribuidoras do grupo, 50,6% das contas foram pagas em julho pelo sistema instantâneo lançado pelo Banco Central em novembro de 2020. A opção pelo Pix vem crescendo de forma consistente na Energisa: em janeiro de 2024 era usada por 33% dos clientes, saltando para 45% um ano depois e superando agora os 50%.
“É uma forma de pagamento democrática, usada por todas as classes sociais. Mas ainda há espaço para crescer principalmente entre os clientes com mais de 50 anos. É um meio mais seguro e conveniente, que evita filas e o uso de dinheiro físico, proporcionando segurança, comodidade e independência aos nossos clientes”, afirma Cristiana Rios, gerente de Recursos Financeiros da Energisa.
Segundo dados do Banco Central, o mês de junho encerrou com um total de 867,9 milhões de chaves Pix cadastradas, pertencendo a 159,9 milhões de pessoas físicas e 15,6 milhões de pessoas jurídicas. Os principais usuários estão distribuídos entre 30 e 39 anos (29%), seguidos por quem tem 20 e 29 anos (26%) e 40 e 49 anos (22,5%). Pessoas entre 50 e 59 anos responderam por 11% das transações com Pix em junho, enquanto as que têm mais de 60 anos fizeram apenas 5,5% das negociações com o sistema instantâneo, abaixo dos que têm até 19 anos (6%).
Para incentivar o uso do Pix entre seus clientes, a Energisa inicia nesta segunda-feira, dia 11, a campanha Show de Prêmios, que vai distribuir mais de R$ 150 mil. Até 30 de abril de 2026, o cliente que pagar a fatura com Pix pode se cadastrar na promoção pelo site (pix.energisa.com.br)
e uma vez por mês tem direito a girar uma roleta da sorte digital, concorrendo a 675 prêmios que vão de descontos de R$ 150 na conta de luz, a caixas de som portátil e vale-compras de R$ 250 nas Casas Bahia. Quem paga com Pix também participa de cinco sorteios de três anos de conta grátis e de um caminhão de prêmios no valor de R$ 30 mil, também em vale-compras das Casas Bahia.
“A Energisa foi pioneira na oferta do Pix como forma de pagamento segura, fácil, rápida e prática. Com essa campanha, queremos estimular o uso desse sistema, principalmente entre nossos clientes mais velhos, reforçando que é seguro e está disponível 24 horas por dia, sete dias na semana. Para a Energisa, o Pix gera maior eficiência na gestão de recebíveis, além de facilitar a identificação dos pagamentos”, explica Bernardo Moreira, gerente de serviços comerciais da Energisa Rondônia.
A nova campanha Show de Prêmios Energisa se une a experiências semelhantes anteriores que ajudaram a impulsionar o uso do Pix pelos clientes da companhia, como a “2 Anos de Conta Grátis e Pague com QR Code e Concorra a Prêmios”, que distribuiu R$ 945 mil entre prêmios e descontos na fatura.
