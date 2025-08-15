Encontro entre Trump e Putin expõe a desvantagem de Zelensky

Publicada em 15/08/2025 às 09h59
Restam poucas dúvidas de que Vladimir Putin desembarca na tarde desta sexta-feira (15) no Alasca como vitorioso, apenas por conseguir romper o isolamento internacional, que lhe foi imposto pelos EUA e aliados do Ocidente ao invadir a Ucrânia. Ele dará as cartas ao presidente americano e terá espaço suficiente para expor os seus termos para interromper a guerra que sustenta há três anos e meio.
Esta posição vantajosa do líder russo contrasta frontalmente com a do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que enfrenta o maior desafio em seis anos no cargo. Assombrado pelo desgaste na frente de batalha, com os avanços recentes da Rússia em seu território, ele depende ainda de um interlocutor com quem mantém uma relação marcada pela instabilidade — o presidente Donald Trump.
Zelensky mal teve tempo para superar os graves problemas domésticos que abalaram o prestígio junto à população ucraniana. Há três semanas, ele sancionou uma lei que foi encarada como tentativa de amordaçar as agências anticorrupção do país para proteger aliados, entre eles o ex-vice-premiê Oleksiy Chernyshov, acusado de receber propinas.
De acordo com a lei, o departamento nacional anticorrupção da Ucrânia e sua promotoria especial anticorrupção seriam dispostos sob o guarda-chuva do poderoso procurador-geral nomeado por Zelensky. A medida deflagrou a insatisfação popular, expressada em protestos gigantescos, e a pressão de aliados ocidentais, que ameaçaram reter verbas destinadas ao país.
Nove dias depois, o Parlamento recuou, aprovando um projeto de lei que restaurou a independência dos órgãos anticorrupção do país. Zelensky reagiu rapidamente, tentando dirimir os estragos.
Alijado da reunião de cúpula entre Trump e Putin numa base militar em Anchorage, o presidente ucraniano resiste à ideia de ceder territórios à Rússia como opção para o fim da guerra. Intimamente, ele cruza os dedos para que o encontro desta sexta-feira termine sem acordo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!