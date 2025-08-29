Empresários do Vale do Jamari buscam inovação em energia solar na Intersolar South América 2025

Publicada em 29/08/2025 às 16h05
Empresários da região do Vale do Jamari, em Rondônia, estiveram em São Paulo participando da Intersolar South America 2025, realizada entre os dias 26 e 28 de agosto, no Expo Center Norte. Acompanhados pelo analista técnico do Sebrae Ariquemes, Marlon Amorim, os empreendedores buscaram novas tecnologias, conhecimentos e oportunidades para fortalecer seus negócios e ampliar a oferta de soluções em energia solar para clientes da região.
A Intersolar South America é referência mundial no setor e reúne toda a cadeia produtiva da energia solar fotovoltaica e termossolar. O evento apresentou desde células e módulos fotovoltaicos, inversores e sistemas de rastreamento, até softwares de gestão de energia, usinas solares de grande porte e aplicações inovadoras para residências, empresas e indústrias. Além da feira, o congresso paralelo contou com especialistas renomados, que discutiram tendências e os rumos do setor no Brasil e no mundo.
Segundo Marlon Amorim, do Sebrae em Rondônia, a participação dos empresários do Vale do Jamari é estratégica:
“O contato direto com as principais marcas globais e nacionais possibilita que nossos empreendedores conheçam em primeira mão as tecnologias de última geração. Isso gera competitividade, amplia as oportunidades de negócios e permite trazer para Rondônia soluções mais modernas, econômicas e sustentáveis.”
A presença na Intersolar fortalece o posicionamento das empresas da região como protagonistas em um mercado em constante crescimento. O setor de energia solar vem se consolidando como alternativa viável para redução de custos, geração de energia limpa e desenvolvimento sustentável, impactando positivamente clientes, comunidades e o meio ambiente.
O apoio do Sebrae em Rondônia tem sido essencial para que os empreendedores locais tenham acesso a iniciativas como essa, possibilitando a aproximação com o que há de mais moderno no setor e garantindo que Rondônia avance no alinhamento às tendências globais de energia renovável e eficiência energética.
