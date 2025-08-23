Em visitas técnicas, promotores substitutos conhecem sistemas de proteção à mulher da Sesdec e da Polícia Militar

Publicada em 23/08/2025 às 08h30
Como parte do curso de ingresso e formação, os dez novos promotores de Justiça substitutos do Ministério Público de Rondônia (MPRO) realizaram visitas à Coordenadoria de Atividades Sociais (CAS-PMRO) e ao Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop-Sesdec) de Rondônia, na quinta-feira (21/8), em Porto Velho. As atividades foram acompanhadas pela coordenadora do Núcleo de Atendimento à Vítimas (Navit), a promotora de Justiça Tânia Garcia.
Os novos membros do MPRO conheceram a Coordenadoria de Atividades Sociais da Polícia Militar, responsável por promover o policiamento comunitário e os Direitos Humanos. A estrutura foi apresentada pelo Coordenador Adjunto do CAS, Tenente Coronel PM Paulo Lima da Silva, e pela Capitã Joice Quele Gonçalves dos Reis, Coordenadora do Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar (Nupevid), Núcleo de Monitoramento de MPUs da PM. O CAS inclui o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), voltado à prevenção escolar contra drogas; o Batalhão de Policiamento de Enfrentamento à Violência Doméstica (BPVID); e o Nupevid, ambos dedicados à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica.
Na ocasião, foi apresentado aos Promotores e Promotoras as ferramentas tecnológicas e metodologias de trabalho da PM para o peticionametno de MPUs, sistemas de monitoramento e de contatos com as mulheres protegidas.
Durante visita ao Centro Integrado de Operações (Ciop), o sargento PM Rônega Santos Costa apresentou aos promotores de Justiça substitutos a estrutura, as tecnologias empregadas e os resultados alcançados. Explicou que o Ciop integra as forças de segurança — Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Técnico-Científica — para agilizar o atendimento em situações de emergência. A programação incluiu ainda a apresentação do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel) e em especial das tecnologias de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
“A atividade proporciona aos novos integrantes uma compreensão mais ampla e estratégica do sistema de segurança pública, com ênfase nas tecnologias voltadas à proteção da mulher", destacou a promotora de Justiça Tânia Garcia. Segundo ela, a iniciativa contribui para o fortalecimento da atuação institucional, ao aproximar os promotores das estruturas operacionais e das políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência de gênero.
