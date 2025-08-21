Em Rondônia, Bolsonaro lidera cenários presidenciais de 2026; desaprovação ao governo Lula é de 63,3%

Publicada em 21/08/2025 às 15h18
Porto Velho, RO – Uma pesquisa de opinião pública realizada pelo instituto Paraná Pesquisas no estado de Rondônia, entre os dias 9 e 13 de agosto de 2025, traçou um panorama detalhado sobre as intenções de voto para a Presidência da República em 2026 e a avaliação da atual administração do Presidente Lula. O levantamento, divulgado em 21 de agosto de 2025, ouviu 1.545 eleitores em 36 municípios do estado. A margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.
A amostra de entrevistados foi composta por 51,8% de mulheres e 48,2% de homens. A maior parte dos eleitores ouvidos (74,6%) possui até o Ensino Médio, enquanto 25,4% têm Ensino Superior. A população economicamente ativa (PEA) corresponde a 67,7% da amostra.
Cenário Eleitoral para 2026
Na pesquisa espontânea, onde os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, a maioria dos eleitores (51,3%) declarou não saber em quem votar ou não opinou. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o nome mais citado, com 26,9% das menções. O atual presidente, Lula, aparece com 11,7%. Outros nomes como Tarcísio de Freitas (2,0%), Ronaldo Caiado (0,6%), Michelle Bolsonaro (0,4%), Ratinho Junior (0,4%) e Ciro Gomes (0,2%) também foram lembrados. Votos em branco ou nulo somaram 5,4%.
Quando os nomes são apresentados (pesquisa estimulada), os cenários mostram uma consolidação da liderança de Jair Bolsonaro no estado.
No Cenário 1, que inclui Jair Bolsonaro e Lula, o ex-presidente lidera com 54,4% das intenções de voto. Lula registra 22,4%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (4,7%), Ratinho Junior (4,5%) e Ronaldo Caiado (3,4%). Neste cenário, 5,5% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, e 4,8% não souberam ou não opinaram.
A análise detalhada deste cenário mostra que Bolsonaro tem seu maior apoio entre os homens (58,2%) e na faixa etária de 25 a 34 anos (58,5%). Lula, por sua vez, alcança seu melhor desempenho entre os mais jovens, de 16 a 24 anos (27,7%), e entre os eleitores com Ensino Fundamental (26,5%).
No Cenário 2, com Michelle Bolsonaro como candidata no lugar de seu marido, ela também lidera, com 42,3%. Lula mantém um patamar semelhante, com 22,8%. Ratinho Junior aparece com 8,3%, seguido por Ronaldo Caiado (6,9%) e Ciro Gomes (5,9%). O percentual de brancos e nulos sobe para 7,8%, e os indecisos para 5,6%.
Michelle Bolsonaro registra seu maior apoio entre os eleitores de 25 a 34 anos (49,5%).
Em um Cenário 3, sem a presença de Jair ou Michelle Bolsonaro, o ex-governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lidera com 28,8% das intenções de voto. Lula aparece com 22,8%. Ratinho Junior (11,5%), Ronaldo Caiado (7,8%) e Ciro Gomes (7,2%) completam a lista. Neste contexto, o número de eleitores que declaram voto branco ou nulo cresce para 15,0%, e os que não sabem ou não opinam somam 6,5%.
Avaliação da Administração Federal
A pesquisa também mediu a percepção dos eleitores de Rondônia sobre a gestão do Presidente Lula. Segundo o levantamento, a administração federal é desaprovada por 63,3% dos entrevistados, enquanto 32,9% a aprovam. Outros 3,8% não souberam ou não opinaram.
Em comparação com a pesquisa realizada em abril de 2025, a aprovação oscilou positivamente, passando de 30,7% para 32,9%. A desaprovação teve uma leve queda, de 65,4% para 63,3%.
Quando questionados sobre como avaliam a administração, 58,5% dos eleitores a classificaram como "Ruim" ou "Péssima" (sendo 51,9% "Péssima" e 6,6% "Ruim"). A avaliação "Regular" foi a escolha de 16,1% dos entrevistados. Já 23,5% consideram a gestão "Ótima" ou "Boa" (9,1% "Ótima" e 14,4% "Boa").
A desaprovação da gestão Lula é mais acentuada entre os homens (66,4%), na faixa etária de 25 a 34 anos (69,0%) e entre os eleitores com Ensino Superior (68,4%). Por outro lado, a maior taxa de aprovação está entre os mais jovens, de 16 a 24 anos (39,4%), e entre aqueles com Ensino Fundamental (37,6%).
Um dado curioso da pesquisa é o cruzamento da avaliação com a participação em atividades religiosas. Entre os eleitores que afirmaram ter participado de alguma celebração religiosa nos últimos 10 dias, a desaprovação ao governo Lula é de 68,9%. Entre os que não participaram, a desaprovação é menor, de 56,5%.
