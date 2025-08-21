Em Nova Mamoré, produtores rurais apostam no calcário para impulsionar agropecuária rondoniense

Publicada em 21/08/2025 às 14h59
Os pecuaristas de Rondônia, destacando nesse contexto os do município de Nova Mamoré, estão vivenciando o reforço de melhorias no campo com o recebimento, na terça-feira (19), de 130 toneladas de calcário para utilização na recuperação de terras e no fortalecimento da produção, beneficiando diretamente produtores de pastagem. Essa ação é parte de uma iniciativa mais ampla do governo de Rondônia que prevê a entrega de mais de 950 toneladas de calcário em diversos municípios do estado.
A ação, realizada por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), acontece entre os dias 19 e 24 de agosto, e alcançará além de Nova Mamoré, os municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Ariquemes, Machadinho d’Oeste, Jaru e São Miguel do Guaporé.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa Mais Calcário fortalece a produção agropecuária e o desenvolvimento no campo em Rondônia. “Com a distribuição do calcário, o governo do estado reforça o compromisso de oferecer aos produtores rurais rondonienses melhores condições para a correção do solo, o aumento da produtividade e, consequentemente a melhoria da qualidade de vida no meio rural”, ressaltou.
De acordo com o produtor Hermolau, a chegada do calcário, representou um alívio e uma nova esperança. “Estou muito feliz em poder arrumar a minha terra que está muito devastada”, expressou. Este sentimento reflete a realidade de muitos agricultores que, com solos comprometidos, veem no calcário a oportunidade de reverter quadros de baixa produtividade e desgaste do solo.
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
O solo rondoniense é predominantemente ácido, por isso, vale destacar a importância do calcário para os produtores de Rondônia. O calcário também é crucial para o desenvolvimento de pastagens e os produtores que se dedicam à silagem de milho para suas vacas de leite também colhem os frutos dessa correção de solo, garantindo uma base alimentar mais rica e produtiva para seus rebanhos.
O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, reforça a visão estratégica por trás da iniciativa. “O calcário é um pilar para o aumento da produtividade e sustentabilidade da agricultura local. A entrega desse insumo demonstra o comprometimento do governo em fornecer as ferramentas necessárias para que os produtores possam superar desafios e prosperar no campo”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!