Em investida contra pessoas sem-teto, governo Trump prepara envio de Guarda Nacional a Washington, diz jornal

Publicada em 11/08/2025 às 10h00
O governo Trump prepara o envio de tropas da Guarda Nacional para a capital Washington D.C. como parte da investida do presidente dos Estados Unidos contra os sem-teto, afirmou o jornal americano "The New York Times" nesta segunda-feira (11).
Trump pediu no domingo (10) que as pessoas em situação de rua deixem Washington D.C. "imediatamente", garantindo que o governo lhes ofereceria abrigo "longe" da capital do país. O republicano voltou a tocar no assunto nesta segunda, e disse que a cidade será "libertada".
"Washington, D.C. será LIBERTADA hoje! O crime, a selvageria, a imundice e a escória vão DESAPARECER. Eu vou TORNAR NOSSA CAPITAL GRANDE NOVAMENTE! Os dias de matar ou ferir brutalmente pessoas inocentes ACABARAM! Consertei rapidamente a fronteira (ZERO IMIGRANTES ILEGAIS nos últimos 3 meses!), D.C. é a próxima!!!", afirmou Trump em publicação na rede social Truth Social.
➡️ A Guarda Nacional é uma força híbrida vinculada ao Exército dos EUA, com função estadual e federal. Normalmente opera sob comando dos estados, com financiamento dos governos locais. Às vezes, os soldados são enviados para missões federais, ainda sob comando estadual, mas com recursos federais.
Trump disse que apresentará seu plano para tornar a cidade "mais segura e bonita do que nunca" em coletiva de imprensa na Casa Branca nesta segunda-feira. Durante a fala, espera-se que o presidente americano anuncie, entre outras medidas, o envio de "várias centenas de membros da Guarda Nacional do Distrito de Colúmbia" para apoiar os agentes de segurança pública na capital, segundo uma fonte do Departamento de Defesa ouvida pelo jornal.
A emissora de TV "Fox News" afirmou, com base em um oficial do governo americano, que Trump está considerando enviar mil soldados da Guarda Nacional à capital.
Segundo o relatório anual do Departamento de Habitação, em 2024, Washington D.C. tinha mais de 5,6 mil pessoas em situação de rua, ocupando o 15º lugar entre as principais cidades dos Estados Unidos nesse aspecto.
Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro, Trump enviou mais de duas mil tropas da Guarda Nacional a Los Angeles para conter protestos contra suas políticas anti-imigração. Cada designação do tipo deve ser feita em coordenação com o governo estadual, porém, nesse caso o envio ocorreu contra a vontade do governador, Gavin Newsom.
Durante seu segundo mandato, Trump já ameaçou várias vezes colocar Washington D.C., que possui um estatuto especial, sob controle federal.
