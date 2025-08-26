ELEIÇÕES 2026

Em entrevista como pré-candidato ao Governo, Hildon diz que sofre “bullying” por ser honesto e revela convite a Fúria para ser seu vice

Ex-prefeito de Porto Velho afirmou que sua candidatura é irreversível, revelou tratativas com possíveis aliados, negou boatos de saída para os EUA e destacou que não aceitará “vender a alma” para chegar ao poder