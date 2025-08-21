Em áudio a Bolsonaro, Malafaia ataca Eduardo por causa de tarifaço

Publicada em 21/08/2025 às 15h18
O pastor Silas Malafaia, em mensagem de áudio pelo WhatsApp ao ex-presidente Jair Bolsonaro, critica o deputado federal Eduardo Bolsonaro após os Estados Unidos anunciarem a imposição de tarifas de 50% aos produtos brasileiros.
“(...) vem teu filho babaca falar merda! Dando discurso nacionalista que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara… mandei um áudio a ele de arrombar. E disse para ele: a próxima que tu fizer, eu faço um vídeo e te arrebento”, disse.
No mesmo áudio, o religioso elogia Flávio Bolsonaro que defendeu, em entrevistas, a anistia aos acusados e condenados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro como uma saída ao tarifaço.
Brasília (DF), 21/08/2025 - Detaque de uma conversa do pastor, Silas Malafaia. Foto: Inquerito Polícia Federal - Inquerito Polícia Federal
Os áudios fazem parte do inquérito da Polícia Federal que pede o indiciamento do ex-presidente e de Eduardo.
