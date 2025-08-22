Eleições 2026 - MDB terá dificuldades para manter três deputados, União Brasil tem cinco e quatro buscam a reeleição, Podemos poderá perder duas das três vagas

Publicada em 22/08/2025 às 14h00
MDB – O partido já foi o mais importante do País com maioria no Congresso Nacional (senadores e deputados), nas Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, governadores e prefeitos. Hoje o MDB luta para conseguir se reerguer, inclusive em Rondônia. Dos 24 deputados estaduais reeleitos e eleitos o MDB tem três representantes. Compõem a atual legislatura Luiz Eduardo Schincáglia, o Dr. Luís do Hospital, de Jaru; Jean Oliveira (PVH) e Ismael Crispin, de São Miguel do Guaporé, que foi reeleito pelo PSD e hoje está filiado ao MDB. Nas eleições de 2022, Crispin foi o terceiro mais bem votado somando 23.417 votos (mais de 15.100 votos que nas eleições anteriores) e, pelo trabalho que realiza em vários municípios deverá estar entre os deputados mais bem votados nas eleições gerais de 2026.
MDB II – O Dr. Luís do Hospital, que tem o apoio do Grupo Gonçalves de Jaru, se destaca entre os deputados da legislatura atual será um forte candidato a ser o mais bem votado em outubro do próximo ano. Ele deverá provocar uma disputa ferrenha com o vice-presidente da Ale-RO, Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná) que somou 25.603 votos em 2022, campeão de votos em 2022 e com muitas chances de não somente repetir, mas ampliar a votação das eleições anteriores. O PSD também tem o deputado Cássio Góes, ex vice-prefeito de Cacoal, nono mais bem votado em 2022 com 17.753 votos que trabalha com tranquilidade a reeleição.
União – O União Brasil elegeu em 2022 cinco deputados estaduais. A ex-Primeira Dama de Porto Velho, Yeda Chaves foi a segunda mais bem votada com 24.667 votos e, pelo desempenho junto a todas as camadas da população (capital e interior) não terá dificuldades em conseguir um novo mandato. É carismática e tem uma boa assessoria, o que ajuda muito. Ezequiel Neiva (União) que recebeu expressiva votação em 2022 (20.895 votos) sendo o quinto mais bem votado é pré-candidato a federal, mas seu filho Wiveslando concorrerá a estadual, ambos com chances de sucesso. Gislaine Lebrinha (UB), de São Francisco do Guaporé, somou 12.623 e terá que ampliar a votação para poder conseguir mais um mandato. Rosângela Donadon (UB) de Vilhena é de família tradicional na política do Cone Sul e deve –ou precisa– somar mais votos (12.097 em 2012) em 2026, caso permaneça no União, para conseguir mais uma reeleição.
Republicanos – O partido do presidente da Assembleia Legislativa Alex Redano (Ariquemes), o Republicanos, tem o deputado delegado Rodrigo Camargo (Ariquemes) como colega de partido. Redano obteve 19.549 votos e o delegado Camargo 11.804 votos. Para as eleições de 2026, o delegado Camargo trabalha uma candidatura ao Senado e, caso Redano opte pela reeleição, terá que contar com nomes em condições de garantir o quociente eleitoral. Como é um articulador em potencial, e sua ascensão na política confirma isso. Foi vereador em dois mandatos, presidente da câmara, deputado estadual, e está no segundo mandato de presidente da Ale-RO. Redano tem plenas condições de montar um grupo forte, caso permaneça no Republicanos, presidido pelo ex (vereador de Porto Velho, deputado federal e vice-governador) Aparício Carvalho no Estado, e garantir mais um mandato em 2026.
Podemos – O partido presidido em Rondônia pelo prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, elegeu somente o deputado Alan Queiroz (PVH) em 2022, mas hoje conta com mais dois deputados, Luizinho Goebel (Vilhena) e Taíssa Sousa (Guajará-Mirim), ambos eleitos pelo PSC. Comenta-se que Luizinho e Taíssa não permanecerão no partido para as eleições do próximo ano, e que o caminho seria o PL, presidido no Estado pelo senador Marcos Rogério. O PL reelegeu em 2022 Jean Mendonça (Pimenta Bueno), com 13.448 votos e Affonso Cândido (Ji-Paraná) que somou 13.665, que em 2024 se elegeu prefeito de Ji-Paraná. Renunciou e Eyder Brasil (PVH) assumiu a vaga. Jean vem a cada ano se consolidando como maior liderança regional e vem trabalhando muito para se reeleger para mais um mandato. Caso Luizinho e Taíssa se filiem ao PL, o partido tem muitas chances de eleger três deputados e, no caso de parceria via federação até a ampliar as vagas.
Respigo
Na segunda-feira (25) a deputada federal Sílvia Cristina (PP), fará a entrega simbólica de R$ 100 mil para o Centro Social Madre Mazzarello no Bairro Socialista em Porto Velho. Os recursos oriundos de emenda parlamentar serão aplicados na manutenção e custeio da instituição, às 14h30. O Madre Mazzarello disponibiliza cursos de qualificação, atividades esportivas e recreação +++ Lamentável o jogo do Palmeiras e Universitario na noite de quinta-feira (21) pela Libertadores. Vitorioso (0x4) no jogo de ida mais de 33 mil pessoas foram ao Allianz Park para assistir a uma “pelada” como se denomina jogo ruim no futebol em total desrespeito aos torcedores +++ Nem em treino se assiste a tanta má vontade e falta de compromisso com o torcedor. Quem estava assistindo pela TV dormiu devido ao nível da partida, uma pelo péssimo futebol apresentado por um time como o Palmeiras, que tem o título de maior vencedor do futebol brasileiro +++ Um comissão formada por representantes dos setores administrativos da Ale-RO realizou a terceira reunião para tratar das comemorações dos 42 anos da Casa do Povo. Os 42 anos são completados neste mês de agosto, mas comemorados em outubro tendo na programação Corrida da Democracia, serviços de atendimento ao público como vacinação, cadastro para doação de sangue, praça de alimentação com comidas regionais e ações de conscientização de trânsito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!