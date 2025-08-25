“Ele pode falar o que quiser”, diz Coronel Chrisóstomo sobre críticas de Malafaia expostas em áudios vazados

Publicada em 25/08/2025 às 16h04
O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) declarou que o pastor Silas Malafaia tem autonomia para expressar opiniões, mesmo quando direcionadas a figuras públicas. “Ele pode falar o que ele quiser, ele pode criticar qualquer homem público, independente de quem quer que seja, ele está dentro do processo legal”, afirmou em entrevista ao portal Farol da Bahia.
A fala ocorreu após questionamentos sobre áudios enviados pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. Nos registros, Malafaia teria dito que o tarifaço anunciado por Donald Trump contra importações brasileiras estaria ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Questionado se considerava a declaração equivocada, Chrisóstomo respondeu que não comentaria em detalhes. “Eu não sei, na verdade, ao pé da letra, o que falou o nosso pastor Malafaia. Ele é um homem independente, é um pastor, um dos maiores dirigentes evangélicos do Brasil. Ele tem toda a sua liberdade para falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele imagina, aquilo que ele supõe que está correto”, ressaltou.
O parlamentar acrescentou que possíveis desencontros podem surgir em situações de nervosismo, mas não prejudicam a atuação conjunta. “Esse momento é o momento que as pessoas às vezes ficam chateadas, há um desencontro de informações também”, disse. Em sua avaliação, mesmo diante de críticas internas, a direita segue fortalecida. “Eu trabalhei, eu, meus assessores, deputados, trabalhamos para mudar a presidência da CPMI. Mostra que nós estamos fortes na direita”, declarou.
Chrisóstomo contou que coordenou a articulação que levou à troca de comando na comissão, defendendo que o resultado demonstra avanço do grupo político que representa. “Deputado Federal, o coronel Jorge Rondônia, provando que a direita está, sim, ficando mais forte e a esquerda tem que achar um rumo melhor, porque do jeito que eles estão trabalhando e esse governo apoiando países totalitários, os Estados Unidos, através do presidente Trump, vai cada vez mais engrossar o caldo para o nosso lado”, afirmou.
Para o deputado, o posicionamento de Trump ao impor sobretaxas de 50% não teve ligação direta com Bolsonaro, mas com a condução do atual governo. Ainda assim, reforçou que Malafaia tem o direito de opinar livremente. “E os desencontros, ratifico aqui, às vezes é no momento de nervosismo e tal, mas tudo normal”, concluiu.
