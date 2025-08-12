Educação para o trânsito mobiliza jovens e adultos durante feiras agropecuárias

Publicada em 12/08/2025 às 15h24
Uma estrutura interativa tem sido montada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) nas feiras agropecuárias de Rondônia para aproximar a comunidade da educação no trânsito. Nos estandes, o público encontra jogos lúdicos, teatro, bonecos, dinâmicas e simulações de situações reais. As ações têm sido organizadas para atrair todas as idades e despertar consciência sobre práticas seguras no trânsito.
Entre as crianças, a proposta tem funcionado como um primeiro contato com regras básicas de convivência no trânsito. Brincadeiras com placas, sinais, circuitos de bicicleta e carrinhos ajudam no aprendizado. O objetivo é promover hábitos seguros desde cedo, formando futuros cidadãos mais conscientes quanto à convivência nas vias públicas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações voltadas à educação de trânsito são fundamentais e impulsionam a conscientização de boas práticas nas vias.
CRIANÇAS SÃO MAIORIA
Entre as atividades, roleta de placas, pintura e desenhos temáticos, jogo da velha e memória com símbolos de trânsito
Mesmo com atrações para todas as idades, as crianças dominam os estandes do Detran‑RO nas feiras agropecuárias, comportamento observado em Vilhena, Ariquemes, Rolim de Moura, Guajará-Mirim, Espigão do Oeste e Ji-Paraná.
Elas se encantam com os jogos e brincadeiras oferecidas, como: a roleta usando placas, pintura de desenhos temáticos, jogo da velha e memória com símbolos de trânsito, além do circuito de bicicleta e carrinhos, este último um dos mais procurados.
Maria Heloísa, de 7 anos, participou de diversas brincadeiras no estande do Detran-RO, em Vilhena, mas elegeu o circuito do carrinho como o seu favorito. “Foi muito legal. Eu adorei ter aprendido algumas placas de trânsito”, comemorou.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou que “o comportamento no trânsito é construído ao longo da vida e o trabalho com esse público tem um objetivo de criar uma base de conhecimento para o futuro.”
PARTICIPAÇÃO DOS ADULTOS
Enquanto as crianças se envolvem com as brincadeiras, os adultos que as acompanham também foram convidados a participar. A proposta ‘Café com o Detran’, aplicada em Ariquemes, ofereceu um momento de conversa, com apresentação de dados sobre sinistros e mortes no trânsito.
Em todos os municípios, a abordagem incluiu ainda uma demonstração com óculos que simulam embriaguez, permitindo que as pessoas percebam como o álcool afeta a condução. Bafômetros descartáveis também foram distribuídos, com orientações sobre como se autoavaliar após o consumo de bebida e o incentivo ao uso de transporte por aplicativo.
Em Rolim de Moura, o locutor Cadu Santos participou do teste com os óculos simulador de embriaguez e se disse admirado de como alterou sua percepção sobre a combinação de álcool e direção. “É fora do comum quando a gente coloca os óculos e tenta fazer os movimentos naturais e não consegue. Só digo uma coisa, todo mundo precisa fazer esse teste para ver a diferença que é”, frisou.
ADESÃO
Mais de 15,8 mil visitantes estiveram presentes e participaram de atividades nos estandes do Detran-RO nas feiras agropecuárias. Foram 1.448 pessoas em Ji-Paraná; 300 em Espigão do Oeste; 1.197 em Guajará-Mirim; 2.771 em Vilhena; 2.250 em Rolim de Moura; 2.241 em Ouro Preto do Oeste; e 5.630 em Ariquemes, entre adultos e crianças.
Em Ariquemes, Raiane Pereira visitou a feira agropecuária no último dia de exposição, a pedido do filho. Acompanhou o pequeno em algumas brincadeiras, participou das atividades para adultos, preencheu a ficha do sorteio de bicicletas e acabou contemplada. “Todos os anos eu venho no estande do Detran e esse ano meu filho foi contemplado com uma bicicleta infantil, ficamos muito felizes”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!