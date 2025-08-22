Duas alças de acesso à BR-364 em Vilhena serão liberadas neste sábado

Publicada em 22/08/2025 às 14h33
A partir das 9h deste sábado, 23, duas novas alças de acesso à BR-364, em Vilhena, estarão liberadas para tráfego. As estruturas ficam localizadas nas imediações da rotatória com a avenida Marques Henrique e da rotatória com a BR-174.
Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), a medida deve trazer mais fluidez ao trânsito e segurança para motoristas e pedestres, reduzindo gargalos nos principais pontos de acesso da cidade à rodovia federal.
As obras tiveram início em julho e fazem parte de um projeto que prevê a construção de três alças viárias. A iniciativa, conduzida pela Semtran e pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), contou com investimento aproximado de R$ 750 mil em recursos próprios do município.
De acordo com a administração, a expectativa é que o sistema de alças facilite o deslocamento entre os bairros e o centro da cidade, além de contribuir para o escoamento da produção local e o tráfego de veículos de carga.
A orientação ainda é de os motoristas dirijam com atenção redobrada nos primeiros dias de liberação, respeitando a sinalização e os limites de velocidade.
