Dotum Software House lançará ferramenta de gestão financeira inteligente durante a 8ª Ficop em Pimenta Bueno

A cidade de Pimenta Bueno, em Rondônia, será palco de inovação e tecnologia nesta quinta-feira (07), com o início da 8ª edição da Feira de Indústria e Comércio (Ficop). Entre os destaques da programação está o lançamento da ferramenta Ajud.Ai, criada pela empresa de tecnologia Dotum Software House.
Projetada para funcionar diretamente dentro do WhatsApp, a StartUp Ajud.Ai promete ser uma aliada prática e acessível na organização das finanças pessoais, ou profissionais. Utilizando uma interface de bate-papo, o assistente virtual realiza o registro automático das entradas e saídas financeiras do usuário, promovendo uma gestão personalizada dos recursos.
“É como conversar com um amigo que entende de finanças”, diz Keynes Fernandes, CEO da Dotum. A ferramenta sugere limites de gastos com lazer, orienta sobre o direcionamento de investimentos e atua como um consultor financeiro virtual, sempre pronto a oferecer conselhos estratégicos com base na realidade econômica de cada pessoa.
A proposta da Dotum reflete uma tendência crescente no mercado de tecnologia: tornar a gestão financeira algo simples, intuitivo e integrado ao cotidiano. O lançamento durante a Ficop simboliza o avanço das startups de Rondônia no cenário nacional da inovação.
Com entrada gratuita e ampla programação voltada à educação, empreendedorismo e cultura, a 8ª Ficop se consolida como vitrine para soluções que transformam o dia a dia da população. A Ajud.Ai surge como uma dessas promessas, pronta para ajudar os rondonienses a manterem suas contas em dia, com um simples toque de mensagem.
O anúncio do lançamento oficial da nova ferramenta foi feita por Keynes Fernandes durante a palestra que ministrou na terça-feira, no auditório da ACIPB/CDL. O CEO da Dotum falou sobre a Inteligência Artificial e deu demonstrações de como a tecnologia pode ser uma grande aliada de empresas e empreendedores.
