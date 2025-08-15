Diretora do SINTERO participa de formação do Tribunal de Contas do Estado sobre planos de educação

Publicada em 15/08/2025 às 10h41
A dirigente executiva, Profa. Dra. Luciana Basilio, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), participou, nos dias 14 e 15 de agosto, de uma formação promovida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), por meio da Escola Superior de Contas. O curso abordou a elaboração do Plano Estadual de Educação (PEE) e do Plano Municipal de Educação (PME) de Rondônia para o período 2026–2036, instrumentos estratégicos que orientam as políticas públicas e metas educacionais do estado e dos municípios para a próxima década.
Como membra do Fórum Estadual de Educação, representou a categoria, garantindo que a voz dos profissionais da educação fosse ouvida e considerada na definição das políticas que impactam diretamente escolas, professores, professoras e estudantes. O Fórum atuou como um espaço de diálogo entre poder público, sociedade civil e instituições educacionais, contribuindo para um acompanhamento transparente e participativo das ações da educação no estado.
A oficina teve como objetivo capacitar os participantes em planejamento, gestão e fiscalização, oferecendo ferramentas para a implementação e monitoramento dos planos de educação. Além de orientar sobre a elaboração do PEE e dos PMEs, o curso também destacou a importância do acompanhamento contínuo das metas e indicadores, promovendo a melhoria da qualidade da educação em Rondônia.
A participação da diretora enfatizou o compromisso do SINTERO com a educação no estado, garantindo que os interesses da categoria fossem considerados e que a construção dos planos de educação fosse realizada de forma participativa e alinhada às necessidades das escolas e da comunidade escolar.
Imagens: Luciana Basilio
Comentários
Seja o primeiro a comentar!