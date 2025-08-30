Destaques das ações do governo de 25 a 29 de agosto: Pacto pela Primeira Infância, sanidade do rebanho bovino e Tudo Aqui em Cacoal

Publicada em 30/08/2025 às 09h17
Rondônia avançou nesta semana em diversas áreas: assinou o Pacto pela Primeira Infância; entregou caminhão de combate a incêndios em Pimenta Bueno; se consolidou como referência nacional em sanidade do rebanho bovino; o estado modernizou a Politec; garantiu gestão eficiente de recursos hídricos; investiu na manutenção de unidades de saúde e reforma da Ciretran de Ji-Paraná; lançou o Painel de Transparência Passiva; inaugurou a unidade do Tudo Aqui em Cacoal; e deu início à Semana da Pátria, reforçando civismo, patriotismo e participação cidadã. Estas e outras ações são destaques do governo de Rondônia nesta semana.
PROTEÇÃO E CUIDADO
O governo de Rondônia assinou, na segunda-feira (25), o Pacto Estadual pela Primeira Infância, voltado à proteção e ao desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos. A iniciativa, em parceria com instituições públicas e sociedade civil, segue diretrizes do Marco Legal da Primeira Infância. Durante a cerimônia, no Palácio Rio Madeira, o governador Marcos Rocha destacou a importância do compromisso coletivo. O pacto reforça programas e projetos que promovem a qualidade de vida e a transformação de histórias no estado.
SEGURANÇA E PROTEÇÃO
Um moderno caminhão de combate a incêndios foi entregue ao Corpo de Bombeiros de Pimenta Bueno, com investimento de R$ 1,36 milhão. A viatura amplia a capacidade operacional da corporação para atender incêndios urbanos, florestais e outras emergências na região. O reforço estratégico fortalece a segurança pública e oferece mais proteção à população e ao patrimônio local.
REFERÊNCIA NACIONAL
Rondônia se consolida como referência nacional em sanidade do rebanho bovino, graças às ações da Idaron em prevenção, fiscalização e orientação. O estado mantém altos índices de controle, assegurando segurança alimentar e valorização da pecuária. Entre as medidas estão modernização de sistemas, campanhas educativas e vigilância nas fronteiras. Essas iniciativas garantem a abertura de mercados internacionais para a carne rondoniense.
GOVERNANÇA
Rondônia recebeu reconhecimento nacional pela modernização das análises balísticas realizadas pela Politec, fruto de investimentos de R$ 3,6 milhões do governo estadual. Com equipamentos de alta tecnologia e integração ao Sistema Nacional de Análise Balística (Sinab), o estado contribui para a solução de crimes em todo o Brasil. As ações fortalecem o combate à criminalidade e a redução da impunidade.
RECURSOS HÍDRICOS
Rondônia foi certificada pela Agência Nacional de Águas (ANA) pelo cumprimento integral das metas de 2024 do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão). O estado atingiu nota máxima em capacitação, monitoramento, segurança de barragens e prevenção de eventos críticos. O governo também destacou-se pela transparência, apresentando anualmente o panorama da gestão hídrica à Assembleia Legislativa.
MELHORIAS ESTRUTURAIS
Um investimento de R$ 1,6 milhão está garantindo a aquisição de materiais para manutenção em 34 unidades hospitalares, ambulatoriais e administrativas de Rondônia. Os recursos contemplam serviços de pintura, instalações elétricas, cabeamento e reparos estruturais. Segundo o governador Marcos Rocha, a medida assegura que os espaços continuem seguros e preparados para atender a população com qualidade.
AVANÇO
Com previsão de conclusão em 2026, a reforma da Ciretran de Ji-Paraná recebe investimento de R$ 1,8 milhão para modernizar toda a estrutura. O projeto inclui recepção e áreas de vistoria renovadas, banheiros acessíveis, climatização, novo mobiliário, sistema de vigilância e melhorias no paisagismo. Para o governador Marcos Rocha, a iniciativa reforça a estratégia de modernização do Detran-RO, garantindo eficiência no atendimento à população e melhores condições de trabalho aos servidores.
GESTÃO PÚBLICA
O Painel de Transparência Passiva foi lançado em Rondônia, oferecendo plataforma interativa que consolida dados de pedidos de acesso à informação pelo e-SIC. Desenvolvida pela CGE em Power BI, a ferramenta permite acompanhar número de solicitações, tempo de resposta e órgãos mais demandados. O painel também apresenta respostas dentro do prazo, motivos de negativas e resultados das pesquisas de satisfação dos usuários.
DESCENTRALIZAÇÃO
O governo de Rondônia inaugura nesta sexta-feira (29), a unidade do Tudo Aqui em Cacoal, ampliando o acesso da população da região central aos serviços públicos. O espaço reúne em um só local atendimentos como emissão de documentos, serviços do Detran, Sine, Procon, Jucer e Politec. Para estruturar a unidade, foram realizados investimentos em tecnologia, equipamentos e capacitação de servidores. A iniciativa garante mais agilidade, comodidade e fortalecimento da cidadania.
IDENTIDADE NACIONAL
A Semana da Pátria em Rondônia começa na segunda-feira (1º), em frente ao Palácio Rio Madeira, com hasteamento dos pavilhões e condução do fogo simbólico. As atividades seguem até 7 de setembro, resgatando valores de civismo, patriotismo e união. O evento conta com desfiles, segurança organizada e participação de escolas, autoridades e instituições civis e militares.
