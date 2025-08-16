DESTAQUE DA SEMANA

Destaques das ações do governo de 11 a 15 de agosto: praça entregue no distrito Vista Alegre, conclusão das obras na RO-370 e redução de 17,2% nos homicídios

O distrito de Vista Alegre do Abunã recebeu uma nova opção de lazer do governo de Rondônia, fortalecendo a qualidade de vida nas comunidades e impulsionando a valorização dos espaços públicos