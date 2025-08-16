Publicada em 16/08/2025 às 11h12
O governo de Rondônia avança em obras que trazem melhorias para toda população. A praça entregue no distrito de Vista Alegre do Abunã e a conclusão das obras na RO-370, no Cone Sul, são alguns dos exemplos de melhorias que impulsionam o desenvolvimento do estado. As ações do governo na redução dos crimes de homicídios; o desempenho na gestão de transferências federais; a nova etapa de inscrições do programa Vencer; e o fortalecimento do etnoturismo também foram destaques das ações do governo de Rondônia nesta semana.
NOVA OPÇÃO DE LAZER
O distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho, recebeu uma nova opção de lazer do governo de Rondônia, fortalecendo a qualidade de vida nas comunidades e impulsionando a valorização dos espaços públicos. A praça pública foi revitalizada, com um investimento total de R$ 1.985.841,26 milhão, em recursos próprios do governo. O novo espaço conta com pista de caminhada,
ESTRADAS E TRANSPORTE
O governo de Rondônia avança nas obras de pavimentação das rodovias estaduais e entregou a conclusão dos 84 quilômetros de pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – um asfalto de alta resistência, com 10 centímetros de espessura, ideal para suportar o tráfego intenso de veículos pesados, como caminhões e carretas, na RO-370, conhecida como Rodovia do Boi. O trecho pavimentado se estende do município de Corumbiara até o Trevo da Pedra, ponto que dá acesso aos municípios de Parecis e Chupinguaia, no Cone Sul.
MUDANÇA DE ENDEREÇO
O novo espaço do Tudo Aqui, localizado IG Shopping, na Avenida Amazonas, nº 8.338, Bairro Tiradentes, Zona Leste de Porto Velho, dará início às suas atividades na próxima segunda-feira (18), representando uma importante conquista para a otimização dos serviços públicos no estado de Rondônia. Com um ambiente mais moderno e funcional, o novo endereço está estrategicamente localizado para garantir melhor acesso da população aos serviços integrados oferecidos.
SEGURANÇA PÚBLICA
Uma importante conquista na área da segurança pública foi alcançada pelo governo de Rondônia, a redução de 17,2% nos homicídios entre os anos de 2022 e 2024, conforme dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O resultado acompanha a tendência positiva da Região Norte, que apresentou a maior queda proporcional de homicídios do país no período, com média de menos 20%.
PISTA DE TRÂNSITO
A construção da nova pista para avaliação e provas práticas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) em Ariquemes segue em ritmo acelerado, com execução do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Ao todo, serão quase 6 mil metros quadrados de área pavimentada, projetada para atender às exigências técnicas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e oferecer condições ideais para os exames de habilitação.
GESTÃO PÚBLICA
Com o objetivo de promover uma gestão pública mais eficiente e segura, o governo de Rondônia conquistou o primeiro lugar no Índice de Desempenho de Transferências da União – Discricionárias e Legais (IDTRU-DL), ferramenta de medição utilizada pelo governo Federal para avaliar os entes recebedores de recursos na Plataforma Transferegov. A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) coordena, junto aos demais órgãos estaduais, a atuação que garantiu ao estado o melhor desempenho do país na aplicação de recursos oriundos de transferências discricionárias e legais da União. Especialistas destacam que o bom desempenho nesse indicador aumenta a confiança da União nos estados, facilitando o repasse de recursos e estimulando boas práticas de governança.
COLETA DE DNA
Entre os dias 5 e 15 de agosto, o governo de Rondônia convoca familiares de pessoas desaparecidas, especialmente de primeiro grau, para coleta de DNA. A ação busca fortalecer o Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG), ampliando a possibilidade de localizar e identificar pessoas desaparecidas com mais precisão e agilidade. Em Rondônia, os dados revelam a dimensão do desafio: entre 2024 e 2025, foram registrados 1.451 casos de pessoas desaparecidas, o que representa uma média de três registros por dia.
OPORTUNIDADE DE CAPACITAÇÃO
Com a oferta de mais de 2.130 vagas remanescentes em 20 cursos, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), divulgou nesta semana o novo prazo de inscrição para o programa de capacitação profissional Vencer. As inscrições acontecem até as 23h59, do próximo dia 31, pelo portal do governo. Com a reabertura, agora são 3 mil vagas disponibilizadas em 32 cursos nas áreas de energia; alimentos e bebidas; vestuário; tecnologia da informação; automotiva; refrigeração e climatização; gestão; comércio; turismo; gastronomia; moda; e beleza.
ETNOTURISMO
O programa do governo de Rondônia Visitação em Terras Indígenas incentiva a implementação do turismo em comunidades indígenas do estado, promovendo o etnoturismo e oferecendo aos visitantes novas experiências, como conhecer as histórias e crenças das comunidades, permitindo a vivência com a cultura dos povos originários, além de gerar novas oportunidades para as comunidades participantes do programa.
DESENVOLVIMENTO URBANO
Com o tema “Construindo a Política Estadual de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, o governo de Rondônia realiza a 6ª Conferência Estadual das Cidades de Rondônia, em Porto Velho. O evento segue até às 19h, desta sexta-feira (15), e está sob a coordenação da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), com o objetivo de promover o debate e a construção coletiva de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, democrático e inclusivo, com foco na melhoria da qualidade de vida nas cidades.
