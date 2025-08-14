Descaso da aviação comercial com Rondônia, Porto Velho desenvolve Cidadania em Movimento, Justiça Eleitoral absolve prefeito e vice de Nova Mamoré

Publicada em 14/08/2025 às 14h00
Aviação – As empresas aéreas (Azul, Gol, Latam), que atendem (?) Rondônia não cumprem com as mínimas necessidades do segmento. Pouquíssimos voos, preços absurdos e, mesmo assim, sempre lotados indigna os usuários. O prefeito de Porto Velho Léo Moraes (Podemos) já esteve em Brasília em busca de solução para o problema, meses atrás. Agora a situação se agravou, porque na última semana a empresa Azul cancelou voos não somente em Rondônia, mas em outros Estados. A situação é grave, o empresário, que precisa viajar a negócios, principalmente, está prejudicado, porque, além dos preços extorsivos, sempre lotados, pois não as empresas não têm assentos disponíveis para atender a demanda. As pessoas não conseguem se planejar, porque não encontram passagens à disposição.
Políticos – A Bancada Federal de Rondônia, composta de três senadores e oito deputados federais deve se mobilizar para que Rondônia, no mínimo, seja atendida em sua demanda de voos comerciais. Se as empresas Azul, Latam e Gol não têm condições de atender os passageiros no Estado, que o espaço comercial aéreo seja aberto a outras empresas, inclusive estrangeiras para explorar o serviço. Passageiros têm, faltam voos regulares. Em 2023 a Azul teve a ousadia de cancelar voos a Rondônia alegando excesso de judicialização, como se o Poder Judiciário, que dava ganho de causa a quem foi prejudicado pela empresa estivesse favorecendo os passageiros. Se a empresa foi condenada é porque não estava cumprindo com o mínimo de suas obrigações na prestação de serviços. É o fim da rosca...
Cidadania – No sábado (16), a Prefeitura de Porto Velho estará desenvolvendo na Zona Norte o Projeto Cidadania em Movimento, na Escola Major Guapindaia, Bairro São João Bosco, das 8h às 14h. Estarão disponíveis aos interessados serviços essenciais como Cadastro Único, Carteiras do Idoso, ID. Jovem, Autista; Passe Livre, consultas sobre Abono Salarial, Seguro Desemprego; emissão de Carteira do Trabalho, Título Eleitoral, segundas vias de certidão de Nascimento e de Casamento, Assessoria Jurídica, Corte de Cabelos, atendimento Psicossocial, Programa Mamãe Cheguei, orientação sobre o Programa Pé de Meia, além de aferição da pressão arterial e teste de glicemia. Uma ótima oportunidade de as pessoas regularizarem situações de forma rápida e sem custo para os favorecidos.
Nova Mamoré – O prefeito Marcélio Rodrigues Uchoa (PL) e o vice, Sérgio Bermond Varotti (União), de Nova Mamoré foram absolvidos na 1ª Zona Eleitoral do município, da acusação de captação ilícita de recursos para fins eleitorais, rejeitando pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE) de cassação dos diplomas. O advogado de defesa Nelson Canedo sustentou, que o valor “era lícito, fruto da venda de um imóvel particular, e que a destinação seria formalizada com depósitos bancários aos candidatos beneficiados”. Segundo a decisão judicial, “a versão apresentada pelos requeridos se revela possível, processualmente falando. Na dúvida, deve-se favorecer a vontade popular”. Com a reeleição, Marcélio deverá buscar novos rumos nas eleições gerais de outubro do próximo ano e provavelmente viabilizar uma candidatura a deputado estadual, com amplas chances de sucesso. Quem viver verá...
Desembargadoras – O “Diário da Justiça Eletrônico”, de Rondônia, de terça-feira (12) trouxe a lista dos nomes das magistradas inscritas para concorrerem a uma vaga ao cargo de Desembargadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), no Edital 90, de 8 de agosto assinado pelo presidente do TJRO, desembargador Miguel Raduan Filho. O edital estabelece, que o preenchimento da vaga correrá por promoção com o critério de merecimento conforme a Resolução nº 525/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Estão concorrendo ao cargo as juízas Tânia Mara Guirro, Úrsula Gonçalves Theodoro, Inês Moreira da Costa, Sandra Aparecida Silvestre de Frias Torres, Duília Sgrott Reis e Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro. A definição do nome será em sessão do Pleno Administrativo do TJRO.
Respigo
Se as eleições a governador fossem hoje Porto Velho teria dois candidatos que já trabalham seus nomes como pré-candidatos. São o ex-prefeito da Capital, Hildon Chaves, presidente regional do PSDB e o deputado federal Fernando Máximo (União) +++ A lógica e formatarem chapas com lideranças do interior como vices. Por enquanto, ambos estão em busca de nomes com representatividade política expressiva +++ O interior estaria em condições de lançar três nomes. Senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, Adailton Fúria (PSD), prefeito reeleito de Cacoal, e Flori Cordeiro (Podemos), que se reelegeu em 2024 +++ No caso dos candidatos do interior, o recomendável é fechar com vices da Capital. No mínimo seria a prática do bom senso na política, segmento onde o importante é somar, dividir, nunca +++ Frase que merece reflexão: “nunca queira ser o curativo de alguém, pois as feridas saram e o curativo será jogado fora”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!