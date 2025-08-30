Deputado Thiago Flores anuncia apoio ao leilão beneficente do 5º BEC em prol do Hospital do Câncer

Publicada em 30/08/2025 às 08h20
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) esteve nesta quinta-feira (28) no 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC), próximo a Machadinho do Oeste, para anunciar seu apoio ao tradicional leilão beneficente que será realizado neste domingo (31). O evento tem como objetivo arrecadar recursos para o Hospital do Câncer, por meio do leilão de gado doado por produtores e voluntários da região.
Durante a visita, Thiago Flores firmou compromisso com os representantes da associação responsável pelo evento em destinar recursos de emenda parlamentar para a construção de um barracão próprio, que servirá de sede para as futuras edições do leilão. Atualmente, a estrutura é alugada e montada de forma provisória, e o novo espaço garantirá melhores condições para a realização das atividades.
“Esse leilão mostra a força da solidariedade do nosso povo. Apoiar essa causa é apoiar o Hospital do Câncer e todas as famílias que precisam desse atendimento. Por isso, firmei o compromisso de ajudar na construção do barracão da associação, para que esse trabalho continue crescendo e transformando vidas”, afirmou o deputado Thiago Flores.
O parlamentar também fez questão de reforçar o convite para a população prestigiar o evento. “No domingo, todos nós temos um encontro marcado aqui no 5º BEC. Vamos participar, contribuir e mostrar que Rondônia é uma terra solidária e unida em favor da vida”, destacou.
O leilão será realizado no próximo domingo (31), no do 5º BEC. Toda a renda arrecadada será destinada ao Hospital do Câncer.
