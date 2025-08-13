Deputado Luizinho Goebel participa de homenagem à equipe do SESI Vilhena por conquista internacional em robótica

Publicada em 13/08/2025 às 14h29
O deputado estadual Luizinho Goebel participou da homenagem realizada pela Câmara de Vereadores de Vilhena à equipe ELEV3R, do SESI Vilhena (RO), pela conquista do 2º lugar no Asia Pacific Open Championship, um dos maiores torneios internacionais de robótica da categoria First Lego League Challenge.
A competição ocorreu de 3 a 6 de julho, em Sidney, na Austrália, reunindo mais de 70 equipes de diversos países. O grupo representou o município e o Brasil, alcançando destaque em um evento de nível mundial.
Durante a homenagem, Luizinho Goebel destacou o trabalho e a dedicação dos jovens. Segundo o parlamentar, a conquista é fruto de talento, esforço coletivo e incentivo à educação, ciência e tecnologia.
A equipe ELEV3R é composta por estudantes do SESI e orientada por professores e mentores. No torneio, apresentaram projetos que envolvem inovação, programação e montagem de robôs com peças Lego.
Com o resultado, Vilhena e Rondônia ganharam visibilidade no cenário internacional da robótica, incentivando outros jovens a participarem de iniciativas voltadas à ciência e à tecnologia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!