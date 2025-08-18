Deputado Edevaldo Neves sugere criação de cursos de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica em Rondônia

Publicada em 18/08/2025 às 08h20
O deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) apresentou indicação ao governador de Rondônia, à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), propondo a criação de um programa de capacitação em defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica no Estado.
A ideia é que a iniciativa seja realizada em parceria com academias, oferecendo treinamentos que auxiliem mulheres que sofreram agressões físicas ou vivem sob ameaça a desenvolverem mais segurança, autoestima e autonomia.
Segundo o parlamentar, a proposta busca ir além das medidas de proteção já existentes, oferecendo ferramentas práticas para que as vítimas possam se sentir mais preparadas para lidar com situações de risco.
“Além de políticas de prevenção e acolhimento, precisamos dar condições para que essas mulheres recuperem a confiança em si mesmas e aprendam técnicas que possam ajudar em momentos de perigo”, destacou Edevaldo Neves.
O deputado ressaltou que a medida não substitui a responsabilidade do Estado em garantir segurança e proteção, mas complementa as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, promovendo empoderamento e fortalecimento pessoal.
A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e possível implementação.
