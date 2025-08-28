Deputado Edevaldo Neves solicita informações sobre afastamento de professores por problemas psicológicos em Rondônia

Publicada em 28/08/2025 às 14h10
O deputado Edevaldo Neves, (PRD), formalizou um requerimento ao Governo do Estado de Rondônia, solicitando informações sobre o número de professores da rede estadual de ensino que estão afastados de suas funções devido a problemas psicológicos. A solicitação foi direcionada tanto ao Secretário-Chefe da Casa Civil quanto ao Secretário de Estado da Educação (SEDUC), com base nos artigos da Constituição Estadual e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.
A medida se baseia no crescente aumento de afastamentos de profissionais da educação, especialmente devido a questões relacionadas à saúde mental, como transtornos de ansiedade e depressão. Esses afastamentos têm gerado preocupações em relação ao impacto no processo de ensino-aprendizagem, já que as interrupções prolongadas nas atividades educacionais afetam diretamente a qualidade do ensino e a continuidade das aulas.
Além do número de afastamentos, o parlamentar também solicita informações sobre se esses profissionais estão recebendo o devido acompanhamento psicológico e atendimento especializado por parte do governo estadual, visto que a saúde mental dos educadores é fundamental para garantir não apenas o bem-estar desses profissionais, mas também a eficiência no ambiente educacional.
Essa iniciativa visa destacar a necessidade urgente de políticas públicas de apoio à saúde mental dos professores, buscando minimizar os impactos negativos tanto na vida dos educadores quanto na formação dos estudantes. O requerimento do deputado reflete a crescente preocupação com a saúde mental dentro do ambiente escolar, especialmente em tempos difíceis como os atuais, quando questões como ansiedade e depressão têm afetado mais pessoas.
O governo estadual e a SEDUC devem responder ao requerimento em tempo hábil, fornecendo os dados solicitados, que serão importantes para o acompanhamento e aprimoramento das políticas de saúde mental e de educação em Rondônia.
