Deputado Edevaldo Neves solicita dados sobre afastamentos de professores por problemas psicológicos em Rondônia

Publicada em 14/08/2025 às 14h49
O deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) protocolou um requerimento ao Governo de Rondônia, direcionado ao secretário-chefe da Casa Civil e ao secretário de Estado da Educação (SEDUC), solicitando informações detalhadas sobre o número atual de professores da rede estadual de ensino que estão afastados de suas funções em razão de problemas psicológicos.
Além de quantificar os casos, o parlamentar também pede que seja informado se esses profissionais estão recebendo acompanhamento e atendimento especializado por parte do Estado.
De acordo com Edevaldo Neves, a solicitação tem como motivação o expressivo aumento nos afastamentos de professores por questões relacionadas à saúde mental, especialmente transtornos como ansiedade e depressão. Para o deputado, a situação exige atenção urgente, pois impacta diretamente o processo de ensino-aprendizagem, gerando interrupções prolongadas nas atividades educacionais.
“Precisamos cuidar de quem cuida dos nossos alunos. É fundamental garantir que esses profissionais tenham o apoio necessário para sua recuperação e retorno às atividades”, destacou o parlamentar.
A expectativa é que o Governo encaminhe as informações solicitadas nos próximos dias.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!