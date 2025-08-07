Deputado Delegado Camargo solicita manutenção urgente de ponte entre Castanheiras e Presidente Médici

Publicada em 07/08/2025 às 08h10
O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação n.º 13743/25 ao Governo do Estado, solicitando a manutenção imediata da ponte sobre o Rio Tefé, localizada no km 10 da Linha 02, que conecta os municípios de Castanheiras e Presidente Médici.
A estrutura, fundamental para o transporte de moradores, insumos e produção agrícola da região, encontra-se em estado crítico, oferecendo riscos à segurança dos usuários e dificultando o tráfego. Segundo o parlamentar, a falta de manutenção compromete o escoamento da produção rural, o acesso a serviços essenciais e a mobilidade da população.
Delegado Camargo ressaltou que, além do impacto direto na vida dos moradores, a situação prejudica o desenvolvimento socioeconômico local. “É dever do Estado assegurar condições seguras de infraestrutura viária para garantir o direito de ir e vir da população”, afirmou.
O deputado reforçou a necessidade de ações emergenciais para recuperar e preservar a ponte, garantindo segurança e funcionalidade à comunidade que depende diariamente dessa rota.
