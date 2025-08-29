Deputada Silvia Cristina manifesta indignação em reunião da Comissão de Saúde

Publicada em 29/08/2025 às 15h27
Durante reunião da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, a deputada federal Silvia Cristina declarou sua insatisfação com a atuação do Parlamento. Em sua fala, ela classificou o momento como um desabafo e pediu mais responsabilidade dos colegas no exercício do mandato.
Segundo a parlamentar, o cidadão é quem mais sofre com a demora do processo legislativo e a falta de efetividade em diferentes áreas da administração. “Pobre morre sem ter que morrer! Essa é uma realidade dura e inaceitável”, afirmou.
Silvia Cristina relacionou a morosidade no Legislativo com reflexos em outros setores do governo. Ela citou problemas como filas de espera, atendimentos incompletos, serviços de baixa qualidade e diversas falhas no sistema de saúde.
Em tom de cobrança, a deputada pediu mudança de postura. “Precisamos de menos lacração e mais trabalho! Menos pose e discurso e mais ação, mais resultado!”, declarou.
Ao encerrar a intervenção, a parlamentar destacou a linha de atuação de seu mandato. “Meu mandato é de resultado e de compromisso com a população. É para cuidar de gente! Não aceito nada menor que isso!”, concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!