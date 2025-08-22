Defesa Civil reúne Conselgo para discutir escassez de água na zona Rural

Publicada em 22/08/2025 às 14h40
A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Pimenta Bueno, coordenada pela vice-prefeita Marciane Araújo Pereira Stocco, realizou uma reunião na quinta-feira, 21 de agosto, com o Conselho Municipal de Defesa Civil e entidades parceiras para apresentar um balanço das ações em andamento e debater medidas voltadas à escassez de água e à prevenção de desastres.
O encontro contou com a participação de representantes do Conselho Tutelar, Lions Clube, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (Semast), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) e da empresa Águas de Pimenta.
Entre os principais pontos discutidos, destacou-se a necessidade de um levantamento detalhado sobre as famílias afetadas pela falta de água nas regiões rurais, identificando a localização das residências para subsidiar estudos que garantam o abastecimento. A empresa Águas de Pimenta se comprometeu a realizar visitas aos assentamentos e auxiliar na busca de alternativas para amenizar os impactos da estiagem.
Outro tema em pauta foi a atualização do Plano Municipal de Contingência (Plancon), que passa a contemplar também o cenário de queimadas. O documento está disponível para consulta pública entre os dias 7 a 23 de agosto, conforme o Ofício nº 035/2025/COMDEC/PMPB. A população pode enviar sugestões até o dia 23, fortalecendo as estratégias de prevenção e resposta a emergências. No link: https://pimentabueno.ro.gov.br/noticiasView/?id=2659
Durante a reunião, a Defesa Civil também apresentou os procedimentos para solicitação de recursos por meio do Sistema Integrado de Informação sobre Desastres (S2ID), ferramenta oficial utilizada para registrar ocorrências, solicitar apoio federal e organizar informações sobre a gestão de riscos.
Além disso, foi reforçada a importância da atuação integrada entre secretarias municipais e o Corpo de Bombeiros, com foco em campanhas educativas, vistorias na zona rural e instalação de placas de sinalização em áreas de risco.
Segundo a coordenadoria, a participação popular é fundamental para o sucesso das ações. O lema da instituição foi lembrado ao final do encontro: “Defesa Civil somos todos nós.”
