Deborah Secco reflete sobre envelhecer: “A cada ano deixo para trás uma Deborah”

A atriz Deborah Secco, 45 anos, compartilhou nas redes sociais, neste sábado (9), uma reflexão sobre a passagem do tempo e as transformações que percebe em si mesma. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, ela contou que a ideia surgiu ao rever uma foto de 2017, época em que se descrevia como “velha”. Com informações do site IG Gente
“Olhei aquela legenda e ri da minha própria inocência. Hoje, quando escuto um estalo no joelho, já não sei se é a idade ou a obra da vizinha”, disse, em tom bem-humorado.
Secco revelou que, ao se olhar no espelho, por vezes procura sinais de envelhecimento “como quem busca um spoiler”, misturando medo e curiosidade. Para ela, a questão não se limita à aparência: “O medo de envelhecer não é só sobre rugas. Talvez seja sobre a possibilidade de não existir mais em breve”.
Apesar disso, a artista vê o sentimento como um incentivo para viver com mais intensidade. “Hoje consigo olhar para minha mãe com outro carinho, porque entendo as pressas e pausas dela”, afirmou.
Deborah classificou o envelhecer como um “privilégio” e, ao mesmo tempo, um “luto” pelas versões passadas de si mesma. “A cada ano, deixo para trás uma Deborah que não cabe mais e ganho uma mais segura, livre, verdadeira e, até, mais bonita”, concluiu.
