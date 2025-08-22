Debate em Porto Velho reforça PPP de resíduos e aponta caminhos para economia circular

Publicada em 22/08/2025 às 15h40
Porto Velho (RO) – A gestão de resíduos sólidos foi tema do ciclo de debates O Amazônia Que Eu Quero, realizado em 21 de agosto pela Rede Amazônica, em Porto Velho. O encontro reuniu especialistas e representantes do setor público e privado para discutir desafios e soluções para o futuro do saneamento na região Norte. A Parceria Público-Privada (PPP) de limpeza urbana da capital, operada pela Marquise Ambiental, foi destaque entre as soluções avançadas em gestão de resíduos em curso no país.
Resíduo como valor agregado
O diretor-presidente da Marquise Ambiental, Hugo Nery, defendeu que a mudança de visão sobre o lixo é fundamental. “O que jogávamos fora sempre foi material que poderia ter um destino diferente. O problema não é gerar lixo, é não cuidar da consequência do que se descarta”, disse.
Com quase 25 anos de experiência no setor, Nery destacou que a PPP de coleta e gestão de resíduos de Porto Velho representa um projeto inovador. “A PPP traz soluções de altíssima tecnologia, garante redução de custos e transforma os resíduos em algo de valor agregado”, afirmou.
O executivo também reforçou a necessidade da participação de todos no processo de gestão de resíduos, com responsabilidade compartilhada que começa no momento do descarte. “O Brasil só precisa de três sacos: um para o resíduo orgânico, outro para os recicláveis higienizados e um terceiro para os rejeitos contaminados. Cada cidadão é responsável por essa separação. Com medidas simples, é possível transformar o sistema e reduzir custos”, destacou.
Participação dos painelistas
Além de Nery, participaram do debate João Paulo Papaleo Costa Moreira, engenheiro ambiental da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), e Samira Alvim de Siqueira, representante do Instituto Lixo Zero Brasil, que também trouxeram contribuições sobre a valorização dos resíduos e os desafios regionais.
Convergência
Apesar das diferentes abordagens apresentadas, houve consenso de que os resíduos não devem ser tratados como problema, mas como recurso. A PPP de Porto Velho foi apontada como exemplo de modelo capaz de transformar lixo em riqueza, por meio de tecnologia, redução de custos e valorização do material coletado.
“Não existe solução igual para locais diferentes. É preciso pensar em cada realidade. Porto Velho tem agora a oportunidade de consolidar um projeto riquíssimo para o futuro”, concluiu Hugo Nery.
Assista na íntegra o debate: https://g1.globo.com/ro/rondonia/ao-vivo/assista-ao-vivo-o-painel-gestao-de-residuos-em-rondonia.ghtml
