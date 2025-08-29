Criminosos usam de forma ilegal imagem do TJ-RO, volume elevado de apreensão de drogas em Rondônia assusta, governador Rocha preside a Frente União Brasil

Publicada em 29/08/2025 às 14h00
Ousadia – Impressiona a audácia dos marginais que estão desafiando até a Justiça. Esta semana o Tribunal de Justiça (TJ) de Rondônia fez um alerta à população sobre a recorrência de tentativas de golpes envolvendo a instituição. Criminosos estão enviando mensagens fraudulentas a pessoas com ou sem processos em andamento priorizando o e-mail e usando de forma ilegal a imagem institucional. Segundo o TJ-RO, a instituição “não realiza comunicações processuais por e-mail”. Citações e intimações são feias pelo aplicativo WhatsApp pelo número institucional (69) 3309-7190. Qualquer mensagem recebida fora dos canais oficiais deve ser desconsiderada. Na dúvida entrar em contato com as Centrais de Atendimento ao Cidadão. Em Porto Velho E-mail: [email protected], telefones: (69) 3309-7000 / (69) 3309-7001 / (69) 3309-7004, na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria - CEP 76801-235. A marginalidade está a cada dia mais abusada e desafia até a Justiça. É o fim da rosca...
Drogas – Impressiona a quantidade de drogas aprendidas em Rondônia neste mês de agosto, que está chegando ao fim. Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC) realizaram inúmeras apreensões demonstrando, que a região está a cada dia se fixando como um corredor de drogas, que tem como endereço outros estados e até para o exterior, a maioria oriunda da Bolívia. Isso preocupa, porque em Porto Velho, por exemplo, os conhecidos noiados que perambulavam pelas ruas centrais da cidade, hoje perderam os espaços para os traficantes. Se antes a Capital de Rondônia era um corredor para as drogas, hoje também está sendo um centro consumidor considerável com apreensões nos mais diversos bairros e, até em embarcações no Rio Madeira. O tráfico a cada dia ocupa maior espaço em Porto Velho o mesmo ocorrendo com a violência e a criminalidade, sempre crescentes. Lamentável.
União – Sem alarde e com bastante discrição o governador Marcos Rocha, aos poucos vai assumindo a condição de líder político regional. Sua reeleição em 2022, demonstrou que Rocha teria condições de se manter na política, pois venceu uma eleição difícil, contra o senador Marcos Rogério, presidente estadual do PL, que chegou ao segundo turno, segundo os institutos de pesquisas, na ocasião, como favorito para se eleger governador. Rocha se reelegeu com 52,47% dos votos válidos superando a Rogério, que somou 47.53%. Agora Rocha se prepara para concorrer a uma das duas vagas ao Senado, que serão disputadas em outubro do próximo ano, quando serão realizadas as eleições gerais para escolha do presidente da República, governadores e vices, Câmara Federal e Assembleias Legislativas, além vagas ao Senado.
Progressista – Esta semana o presidente nacional do União Brasil, Antônio Ueda anunciou, que o governador Marcos Rocha é o novo presidente do partido em Rondônia. O cargo era ocupado pelo ex-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, que foi demitido por Rocha em fevereiro, após mais de seis anos no cargo, nos dois mandatos do governador. Em menos de oito meses Rocha demitiu Júnior Gonçalves da Casa Civil e esta semana ocupou o lugar do ex-assessor na presidência de um dos partidos de maior representatividade no Congresso Nacional, situação que foi amplificada com a criação da Federação União Progressista e União Brasil, formatada em nível nacional na quinta-feira (28). Rocha a partir de agora tem condições de organizar o União Brasil no Estado e ajustar sua pré-candidatura ao Senado para 2026, da esposa, Luana Rocha, secretária de Ação Social à disputa de uma das oito vagas à Câmara Federal.
Saúde – O Tribunal de Contas (TC) de Rondônia realizou há dias ação inédita na saúde pública de Porto Velho, quando 70 auditores de controle externo realizaram megaoperação de forma simultânea em 28 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O objetivo é de induzir melhorias no atendimento à população, condições de trabalho dos profissionais que atuam diariamente na linha de frente (médicos, enfermeiros, atendentes, etc.). A meta de fiscalizar para transformar vidas não visa somente detectar falhas, mas garantir segurança para a população. “Hoje é o dia de dar uma contribuição real aos que nos remuneram: o povo de Rondônia. Esta operação não é apenas fiscalização, é um gesto de devolver dignidade aos nossos irmãos”, disse o presidente do TC-RO, Wilber Coimbra. O povo agradece...
Respigo
O acidente de trânsito que ocorreu esta semana na Avenida 7 de Setembro, área central de Porto Velho envolvendo cinco veículos é um dos sérios problemas da capital. Um caminhão sem freios bateu na traseira de um veículo que, devido a violência do choque também envolveu mais quatro veículos +++ O que estava fazendo um caminhão na área central em horário comercial? O trânsito de Porto Velho há tempo precisa ser revisto, readequado, organizado +++ Quem duvidava da força do senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB se enganou, pois, ele deverá assumir o cargo de ministro de algum dos partidos, que estão rompendo com o Governo Federal. Seria o caminho para ser parceiro do presidente Lula da Silva (PT) que concorrerá à reeleição no próximo ano +++ Confúcio poderá assumir o cargo de ministro, após a crise com partidos aliados a Lula. Quem viver verá...
Comentários
