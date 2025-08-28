Creche Noturna Municipal: inscrições seguem até 30 de agosto

Publicada em 28/08/2025 às 16h19
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), anunciou que o prazo para inscrições na Creche Noturna Municipal termina no próximo sábado (30). O serviço é inédito na capital e busca atender famílias que precisam de um espaço seguro, acolhedor e pedagógico para seus filhos, enquanto trabalham ou estudam no período noturno.
Ao todo, estão sendo disponibilizadas 80 vagas, as inscrições seguem até o dia 30 de agosto e devem ser feitas exclusivamente pelo link: https://diaied-semed.portovelho.ro.gov.br/inscricoes_online/formulario_creche.php
QUEM PODE SE INSCREVER
Podem se inscrever pais ou responsáveis de crianças de 1 a 3 anos, desde que atendam aos critérios estabelecidos pela Semed. As vagas são voltadas principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade social, que trabalham ou estudam durante a noite e não têm com quem deixar seus filhos.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Após o encerramento das inscrições on-line, a lista homologada será publicada no dia 4 de setembro de 2025. Em seguida, os responsáveis deverão entregar os documentos presencialmente na sede da Semed (rua Elias Gorayeb, nº 1514, bairro Nossa Senhora das Graças), entre os dias 5 e 10 de setembro, das 8h às 14h.
Os documentos exigidos incluem: Certidão de nascimento da criança; Documento de identidade do responsável; Comprovante de residência atualizado; Declaração de trabalho ou estudo noturno do responsável.
A efetivação das matrículas ocorrerá entre os dias 12 e 19 de setembro, diretamente na Creche Moranguinho, no bairro Cohab. O início do atendimento noturno está previsto para 29 de setembro de 2025.
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
O atendimento noturno contará com equipe pedagógica, profissionais capacitados para trabalhar no período da noite e toda a estrutura necessária para garantir o bem-estar e a segurança das crianças. A rotina incluirá acolhimento, alimentação balanceada, atividades educativas e momentos de descanso adequados.
Para o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Giordani Lima, a iniciativa representa um marco importante nas políticas públicas voltadas às famílias de Porto Velho. “A Prefeitura teve a sensibilidade de compreender a realidade de muitos pais e mães que trabalham ou estudam durante a noite. A Creche Noturna chega justamente para oferecer um atendimento adequado, garantindo tranquilidade para as famílias e inclusão social para as crianças. Essa é uma grande conquista, que mostra o compromisso da gestão com o futuro da nossa cidade”.
A Creche Noturna é um projeto que inicia pela unidade Moranguinho, mas já há previsão de expansão para outras regiões de Porto Velho. A expectativa é de forte adesão das famílias e de transformação na rotina de quem precisa conciliar trabalho, estudo e cuidados com os filhos.
COMO SE INSCREVER
A inscrição pode ser realizada exclusivamente pelo site: https://diaied-semed.portovelho.ro.gov.br/inscricoes_online/formulario_creche.php.
Prazo é até 30 de agosto de 2025.
Dúvidas: Sede da Semed – rua Elias Gorayeb, nº 1514, bairro Nossa Senhora das Graças.
