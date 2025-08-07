CRAS promove festa junina com integração, cultura e cidadania em Espigão do Oeste

Publicada em 07/08/2025 às 08h49
Na última semana, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) realizou sua tradicional Festa Junina, reunindo cerca de 150 usuários dos Grupos dos Serviços de Convivência e do PAIF, atendidos pela unidade no município.
Com ambiente temático, comidas típicas, jogos e brincadeiras, o evento proporcionou um dia especial de confraternização, promovendo a valorização das manifestações culturais juninas e, principalmente, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários entre os participantes.
A ação reafirma o compromisso da Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, com políticas públicas que unem cultura, cuidado e cidadania, promovendo inclusão social e mais qualidade de vida para quem mais precisa.
