CRAS Morar Melhor realiza ação alusiva ao Agosto Verde

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (SEMASF), promoveu nesta quarta-feira (20), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Morar Melhor, uma ação especial em alusão ao Agosto Verde, Mês da Primeira Infância. O evento contou com a presença de convidados e uma programação voltada ao fortalecimento de vínculos e ao cuidado com as crianças.
O Agosto Verde é um movimento nacional instituído pela Lei Federal nº 14.617/23, que destaca a importância dos primeiros anos de vida “dos 0 aos 6 anos” e incentiva a implementação de políticas públicas que assegurem o desenvolvimento integral das crianças.
Durante a atividade, a equipe de dentistas da Clínica Oral Max apresentou uma palestra sobre os primeiros cuidados com a saúde bucal infantil. As orientações foram direcionadas às crianças e famílias atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), ressaltando a importância da prevenção desde a primeira infância.
O CRAS Morar Melhor reforça que investir na primeira infância é investir no futuro, promovendo qualidade de vida, bem-estar e desenvolvimento integral para as crianças. O encontro foi marcado por aprendizado, cuidado e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
