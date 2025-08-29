Coreme de Pimenta Bueno divulga inscrições homologadas para residência médica

Por ASSESSORIA
Publicada em 29/08/2025 às 09h42
A Comissão de Residência Médica (COREME) de Pimenta Bueno tornou pública a lista de inscrições homologadas referente ao Edital COREME nº 01/2025, que trata da seleção para as vagas remanescentes do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, com início no período letivo de setembro de 2025.
O processo está em conformidade com a Resolução de 01 de agosto de 2025 da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
Os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas estão aptos a participar das próximas etapas do processo seletivo. A relação oficial pode ser consultada no edital publicado no portal da Prefeitura de Pimenta Bueno.
