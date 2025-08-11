Confúcio Moura critica “heróis de ocasião” e prevê colapso político sem mudanças no Brasil

Publicada em 11/08/2025 às 15h07
Porto Velho, RO – Em artigo publicado em seu blog no domingo, 10 de agosto, o senador Confúcio Moura (MDB-RO) fez críticas contundentes ao cenário político nacional. Entre as declarações mais incisivas, apontou que a política brasileira tem transformado candidatos em “heróis de ocasião” e que, se não houver mudanças estruturais, a instabilidade poderá deixar o país ingovernável nos próximos anos.
“Ser político no Brasil de hoje é como caminhar em campo minado”, escreveu o parlamentar, ao descrever um ambiente democrático que, segundo ele, sofre com a intolerância e a polarização. Para Confúcio, o debate público tem perdido qualidade ao se converter em “campo de batalha emocional e improdutivo”, onde manifestações de um lado geram reações automáticas do outro.
O senador destacou que a população acompanha acontecimentos quase em tempo real e que os escândalos não resistem mais do que poucas horas sem análise pública. Ainda assim, avaliou que o eleitor permanece limitado ao voto como única ferramenta de mudança, acumulando frustração entre os pleitos.
No texto, criticou o formato das campanhas eleitorais, que, na sua visão, moldam candidatos para agradar ao maior número de eleitores, com discursos ensaiados e imagem calculada. “A propaganda política transforma figuras comuns em heróis de ocasião”, afirmou, ressaltando que muitos utilizam frases de efeito e sacrifícios de coerência para conquistar simpatia.
Confúcio defendeu que o país precisa de líderes capazes de assumir decisões impopulares quando necessário, com planejamento de longo prazo e sem se pautar apenas por cálculos eleitorais. “Ou promovemos uma mudança real, ou o colapso será apenas uma questão de tempo”, alertou.
