Confúcio diz que gestões Lula e Dilma foram benefícas para Rondônia e pede união ideológica

Porto Velho, RO – Em pronunciamento no plenário do Senado Federal na última segunda-feira, 11, o senador Confúcio Moura (MDB-RO) destacou a relação de cooperação entre Rondônia e os governos federais comandados por Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Segundo ele, a parceria resultou em obras e investimentos significativos para o estado, incluindo empreendimentos entregues durante visita recente do presidente Lula a Rondônia, na última sexta-feira (8).
“Presidente Lula faltava visitar dois estados do Brasil, que era o Acre e Rondônia. Agora ele cumpriu, eu estava presente com ele, nos dois estados”, afirmou o parlamentar. Confúcio ressaltou que, durante a passagem presidencial, foram anunciadas obras e investimentos “importantes e significativos” para a população rondoniense.
O senador recordou ainda o período em que esteve à frente do governo estadual, em dois mandatos consecutivos, e manteve diálogo próximo com Lula e Dilma. “Eu consegui, num bom relacionamento com esses presidentes, construir 25 mil casas. Para um estado como o nosso, foi muita coisa”, disse.
Entre as obras citadas, Confúcio mencionou a ponte que liga Rondônia ao Acre, construída durante o governo Dilma Rousseff, substituindo uma balsa que operava havia décadas. Ele também destacou os investimentos nas usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, que, segundo ele, somaram R$ 34 bilhões. “Duas grandes usinas hidrelétricas, que abastecem o Brasil inteiro”, disse.
Além do fornecimento de energia ao Sistema Interligado Nacional, o parlamentar lembrou que os empreendimentos geram royalties para Porto Velho e para o governo estadual. “Este é um momento político em que se cumpre o papel mais nobre, unir as forças acima das ideologias”, concluiu.
