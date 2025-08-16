Comunidade acadêmica prestigia anúncio de investimentos do Governo Federal em Rondônia

Publicada em 16/08/2025 às 11h50
Alunos e servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) participaram da cerimônia que anunciou expansão e investimentos para a educação rondoniense. Oportunidade em que dois estudantes entregaram a “Carta da Associação Gremista dos Estudantes Secundaristas do IFRO em Defesa da Educação Pública, Gratuita e de Qualidade”. Ricardo Henrique Ramalho Donato, do Campus Ji-Paraná, e Emily Fermino de Macedo, do Porto Velho Zona Norte, representaram os demais alunos da instituição. O pedido foi entregue em mãos ao Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana.
A carta foi assinada por representantes estudantis de todos os campi, com o objetivo de apresentar, de forma clara e fundamentada, as principais demandas e dificuldades vivenciadas na instituição. “Nossa carta teve como foco a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, trazendo questões urgentes como a insuficiência da alimentação escolar”, explica Ricardo, que é aluno Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio no Campus Ji-Paraná. Ele completou abordando “o custo elevado do transporte estudantil, os problemas de infraestrutura e manutenção dos campi, e a falta de recursos para pesquisa, extensão e permanência estudantil. Apontamos situações concretas que afetam o rendimento acadêmico, como estudantes que ficam sem refeição adequada, campi que dependem de emendas parlamentares para manter o básico, prédios com problemas estruturais, equipamentos obsoletos e ausência de apoio institucional contínuo para projetos de iniciação científica e extensão”.
Segundo o discente, ao entregar a carta “buscamos não apenas denunciar essas deficiências, mas também propor soluções viáveis — como a ampliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar para todos os níveis de ensino nos IFs, a inclusão da Rede Federal no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, investimentos estruturais urgentes e a criação de políticas de valorização e reconhecimento dos projetos estudantis. Nosso objetivo foi reforçar que a educação não pode depender de sorte política ou de recursos eventuais, mas sim de um compromisso estruturado e permanente do Estado”.
Para completar, Ricardo Donato expressa que “estar nesse momento, representando a voz dos estudantes do IFRO diante das mais altas autoridades da educação brasileira, foi uma experiência de grande responsabilidade e significado. Sentimos que levamos ao Ministro e ao Governo Federal não apenas reivindicações pontuais, mas o reflexo de uma realidade que atinge milhares de jovens da Amazônia, para que seja ouvida com seriedade. A expectativa agora é que essa interlocução se converta em ações concretas, assegurando as condições necessárias para que todos possamos ter acesso, permanência e êxito nos nossos estudos. Mais do que um ato simbólico, a entrega dessa carta foi um passo de luta coletiva pela garantia de direitos, e uma reafirmação de que a juventude amazônica quer, pode e vai contribuir para um Brasil mais justo, desenvolvido e inclusivo”.
O que foi relatado está na carta, que pode ser lida clicando aqui, em que os representantes solicitam mais orçamento para alimentação e transporte escolar, por exemplo. Emily, do 2°ano do Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio no Zona Norte, reforça que os pontos principais da carta foram alimentação estudantil, transporte escolar, infraestrutura institucional e recursos para iniciação científica e projetos de extensão. “Apresentamos exemplos concretos da realidade enfrentada nos campi do Instituto Federal de Rondônia”.
“No transporte, muitos discentes precisam enfrentar longos deslocamentos em ônibus municipais ou recorrer a empréstimos de veículos para participar de visitas técnicas — situação que poderia ser solucionada com transporte próprio em cada campus”. Ela ainda observa quanto à “importância de uma infraestrutura segura, adequada e completa, capaz de oferecer ambientes de estudo e lazer que incentivem a permanência e o bem-estar dos estudantes, eliminando situações de insegurança ou precariedade”, disse.
“Foi um momento significativo para nossa trajetória acadêmica e de representação estudantil. Entregar a carta pessoalmente ao Ministro da Educação e receber seu apoio caloroso reforçou nosso compromisso com a luta pela melhoria da educação federal em Rondônia. Agradeço especialmente ao Reitor Moisés José Rosa Souza e ao Pró-Reitor de Ensino, Jean Peixoto Campos, cujo empenho tornou possível nossa participação na comitiva, e reafirmo minha expectativa de que as demandas apresentadas sejam analisadas com atenção, resultando em avanços concretos para a comunidade estudantil”, finalizou Emily.
Investimentos
A agenda oficial do Governo Federal e do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ocorreu na sexta-feira (8/8), no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho. O Reitor do IFRO, Moisés José Rosa Souza, e a aluna do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática do Campus Calama, Elis Regina Santos de Souza Marques, estiveram no dispositivo de autoridades do evento. Estiveram ainda presentes o Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana; o Presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Luis Arce; o Ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho; o Ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira; a Ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; o Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; o Vice-Governador do Estado de Rondônia, Sérgio Gonçalves; o Prefeito de Porto Velho, Léo Moraes; a Reitora da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Marília Pimentel; além de parlamentares e autoridades do Estado.
Falando da felicidade em ter na cidade a presença de vários ministros, dentre eles o Camilo Santana, Ministro da Educação, o Reitor Moisés ressaltou o anúncio do novo campus no município de Buritis. “Além do novo campus do IFRO em Buritis, foram também entregues as obras já concluídas em nossa gestão. Entregamos a Clínica Veterinária do Campus Colorado, o Bloco do Campus Cacoal, os Blocos Administrativos no Campus Ji-Paraná e no Campus São Miguel do Guaporé. Então, mais um avanço na educação profissionalizante do estado de Rondônia. Agradeço imensamente a todos que colaboraram com essa conquista institucional e uma conquista de todos nós, moradores de Rondônia”, afirmou o Professor Moisés Rosa.
As construções impactam em novas salas de aula e no aprimoramento de espaço para inclusão, porque os blocos administrativos comportam setores como Coordenação de Assistência ao Educando (Caed) e Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (Napne), bem como dão suporte a projetos de ensino, pesquisa e extensão. Nas palavras do Diretor-Geral do Campus São Miguel do Guaporé, Mauro Sérgio Demício, “estamos beneficiados com mais de 20 milhões para o nosso bloco pedagógico administrativo, que é o bloco que de fato instala o Campus São Miguel na nossa cidade”.
Conforme o Ministério da Educação, o Instituto Federal de Rondônia receberá um total de R$ 52,5 milhões em investimentos, sendo R$ 27,5 milhões destinados à consolidação dos campi existentes e R$ 25 milhões para expansão.
Na área de expansão, R$ 25 milhões serão aplicados na construção do novo Campus Buritis, integrante do plano nacional de abertura de 102 novos campi de Institutos Federais no país. A licitação da obra já está em andamento, com R$ 15 milhões voltados à construção e R$ 10 milhões à aquisição de equipamentos.
Na consolidação das unidades já existentes, entre 2024 e 2025 foram concluídas diversas obras, totalizando R$ 27,5 milhões, sendo R$ 5,8 milhões oriundos do Novo PAC e R$ 22,5 milhões de outras fontes de financiamento:
Campus Cacoal: bloco administrativo e pedagógico de 1.993 m², com 12 salas de aula, áreas administrativas e de convivência, recebeu R$ 5,3 milhões (R$ 1,3 milhão do Novo PAC).
Campus Colorado do Oeste: Clínica Veterinária de 1.249 m², equipada para ensino, pesquisa e atendimento, recebeu R$ 5,9 milhões (R$ 1,1 milhão do Novo PAC).
Campus Ji-Paraná: novo bloco administrativo, com salas de gestão e apoio acadêmico, recebeu R$ 6,9 milhões (R$ 1,8 milhão do Novo PAC).
Campus São Miguel do Guaporé: bloco administrativo e pedagógico, com salas de aula, laboratórios, biblioteca e áreas de convivência, recebeu R$ 10,2 milhões (R$ 1,7 milhão do Novo PAC).
Além desses anúncios, o IFRO foi contemplado com mais 7 obras: serão construídas mais 3 bibliotecas (Colorado, Jaru e Vilhena), 3 refeitórios (Guajará-Mirim, Jaru e São Miguel) e a sede da Reitoria, totalizando R$ 34.600.000,00. Com esse anúncio, todas as unidades do IFRO passam a contar com refeitórios e bibliotecas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!