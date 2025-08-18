Publicada em 18/08/2025 às 09h22
A Prefeitura de Porto Velho anunciou o planejamento do maior concurso público da história da capital. Com salários que podem chegar a R$ 22 mil, o certame contemplará diversas áreas, como Saúde, Educação, Previdência (Ipam), Controladoria, Procuradoria e a futura Guarda Municipal. A expectativa é que o primeiro edital seja publicado ainda em 2025. Mas, enquanto o documento oficial não chega, uma pergunta ecoa entre os concurseiros: já é possível estudar da forma correta?
A resposta é sim e quanto antes começar, maiores são as chances de alcançar a tão sonhada aprovação. Para esclarecer dúvidas, organizar estratégias e inspirar quem está indeciso, professores já passam dicas para quem quer se preparar para o desafio.
Segundo especialistas, é possível montar uma base sólida mesmo antes da publicação oficial. O professor de matemática Maurício Malta é enfático: “Uma oportunidade muda uma vida. Muitos reclamam de ser CLT, muitos não participam de aulões por causa disso. Agora, o único meio é estudar, se dedicar e dizer para o sistema: ‘eu estou aqui’.”
Maurício reforça que as disciplinas básicas são recorrentes em praticamente todos os concursos públicos. Entre elas, destacam-se: Matemática e Raciocínio Lógico (operações básicas, razão, proporção, regra de três, porcentagem, estatística, gráficos e tabelas); Língua Portuguesa; Informática; Conhecimentos específicos e regionais; História e Geografia de Rondônia.
ROTINA DE ESTUDOS
Constância é mais importante que quantidade. Segundo professores, estudar todos os dias, mesmo que por poucas horas, é mais produtivo do que concentrar muitas horas em apenas um ou dois dias da semana. “É importante estudar não apenas para passar na prova, mas para se desenvolver, ter mais conhecimento e construir uma nova etapa de vida”, orienta Rose Vital, coordenadora de um curso preparatório.
Ela ainda explica que o concurso é uma forma de mudar de vida. “Este concurso pode ser a grande oportunidade de melhorar a vida de muita gente. Significa estabilidade financeira, saúde mental, desenvolvimento econômico, um novo ciclo.”
O ideal é combinar as duas estratégias. O cursinho oferece direcionamento, técnicas e suporte pedagógico. Já o estudo individual reforça o conteúdo aprendido, amplia a autonomia e permite revisões personalizadas. A chave está no equilíbrio.
TÉCNICAS E FERRAMENTAS
Entre as principais recomendações para quem deseja otimizar os estudos estão: mapas mentais e resumos desenhados que ajudam a visualizar conteúdos com mais clareza; ciclos de estudo que alterne disciplinas a cada dia, priorizando as que têm mais dificuldade; vídeo-aulas curtas e objetivas, ideais para fixar conceitos; resolução de questões, em média, resolver 10 questões por dia já garante prática e revisão; e simulados temáticos, que devem ser feitos à medida que os conteúdos são assimilados.
A base construída agora será fundamental para aprofundar os estudos no momento certo. O conteúdo programático pode variar, mas as matérias básicas dificilmente ficarão de fora. Quando o edital sair, a recomendação é direcionar os estudos conforme a banca e atualizar os cronogramas de revisão.
Ainda não há uma data definida para o lançamento dos editais. De acordo com a prefeitura, uma comissão foi criada para definir os critérios de contratação da banca organizadora e, a partir disso, os editais serão divulgados conforme o andamento dos processos.
