Começa hoje a semana de inscrições para atividades gratuitas de esporte e lazer em Porto Velho

Publicada em 25/08/2025 às 11h30
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), inicia nesta segunda-feira (25) o período de inscrições para o Programa Qualidade de Vida, que retorna neste segundo semestre com os projetos Sempre em Movimento e Viva Mais.
A iniciativa oferece atividades físicas orientadas, totalmente gratuitas, em cinco polos espalhados pela cidade. O objetivo é incentivar hábitos saudáveis, prevenir doenças ligadas ao sedentarismo e fortalecer a integração social nas comunidades.
SEMPRE EM MOVIMENTO
O projeto disponibiliza uma ampla variedade de modalidades para todas as idades, como:
• Treinamento funcional
• Dança (Zumba, Ritmos, Dança do Ventre e outras)
• Pilates
• Alongamento e mobilidade
• Caminhada e corrida
• Hidroginástica
• Jogos recreativos e muito mais
VIVA MAIS
Objetivo é incentivar hábitos saudáveis, prevenir doenças ligadas ao sedentarismo
Pensado especialmente para a melhor idade, o Viva Mais busca melhorar a qualidade de vida, a autonomia e a saúde dos idosos. As atividades são sempre acompanhadas por profissionais de Educação Física e incluem:
• Hidroginástica
• Funcional adaptado
• Alongamento
• Dança
• Capoeira
• Exercícios de mobilidade
POLOS DE ATENDIMENTO
As aulas do Programa Qualidade de Vida acontecem em cinco polos:
• Vila Olímpica Chiquilito Erse – av. Amazonas, 6363, bairro Cuniã
• Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu) – av. Jatuarana com rua Luiz Schulze, 5580, Cohab
• Praça CEU – rua Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro Juscelino Kubitschek, com extensão na Quadra Poliesportiva Sérgio Carvalho (av. Mamoré, Esperança da Comunidade)
• Parque da Cidade – av. Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, atrás do Porto Velho Shopping
• Ginásio João Lima (Nacional)
INSCRIÇÕES
O período de inscrições vai até a sexta-feira, 29 de agosto, das 8h às 11h e das 14h às 17h, podendo ser feitas de duas formas:
Online - por meio de formulário disponível no site da Prefeitura
Presenciais - nos polos:
• Vila Olímpica (av. Amazonas, 6363)
• Ginásio Poliesportivo Dudu (av. Jatuarana, 5580)
• Polo Três Marias (av. Mamoré).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!